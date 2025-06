Jong kind eet Haribo-snoep met cannabis en raakt in coma

Een jong kind heeft in coma in het ziekenhuis gelegen na het eten van Haribo-snoepjes waar cannabis in bleek te zitten. Dat bevestigt ziekenhuisgroep Twente (ZGT) na berichtgeving daarover van Tubantia en RTV Oost.

De snoepfabrikant uit Breda liet vorige week weten dat er snoepjes in omloop zijn die kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Kort daarna werd bekend dat er cannabis in de snoepjes bleek te zitten. En nu blijkt dat dus ook ernstige gevolgen te hebben gehad.

In het ziekenhuis in Almelo waren twee kinderen binnengebracht. Het kind dat er ernstig aan toe was is overgeplaatst naar een ander, meer gespecialiseerd ziekenhuis. "Inmiddels gaat het met beide kinderen weer goed", zegt een woordvoerster.

"Het was dus gevaarlijker dan mensen in eerste instantie dachten."

De kinderen zijn in de peuter- en kleuterleeftijd. Het ziekenhuis wil verder geen details kwijt om de privacy van het gezin te beschermen. "Er werd een beetje lacherig over gedaan, maar het was dus gevaarlijker dan mensen in eerste instantie dachten", zegt de woordvoerster.

