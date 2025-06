Frank Lammers fel over politiek in podcast: 'Moeten van deze rommel af'

Frank Lammers is net terug van vakantie en valt met zijn neus in de boter. Zijn 'clubke' is kampioen en het kabinet is gevallen. Zoals altijd steekt de Brabander zijn mening niet onder stoelen of banken. "Het goede nieuws blijft zich maar opvolgen, het zijn toptijden", zegt hij in de gloednieuwe podcast van Omroep Brabant 'Ni Na Lammers luisteren', waarin hij met Nina van den Broek de week doorneemt.

Lammers maakt zich zorgen over de toestand in de wereld en de Nederlandse politiek in het bijzonder. Tijdens een gesprek in een café waarin hij reflecteert op de afgelopen week, uit hij kritiek. “De wereld bestaat steeds meer uit liegende, bedriegende, zelfingenomen - helaas meestal - mannen."

Het kabinet viel dinsdag en daar vindt de 'über-Brabander' wel iets van: "Het interesseert Wilders toch geen hol." Lammers hoopt dat we snel 'van deze rommel', waarmee hij verwijst naar het demissionair kabinet, af zijn en dat mensen in Nederland een menselijke keuze maken in het stemhokje. Hij vindt dat het tijd is dat we ons gaan uitspreken: "Dat is het enige wat we kunnen doen. Ons uitspreken en voor wat warmte en liefde zorgen in deze donkere tijden."

'Ni Na Lammers Luisteren' 'Uber-Brabander' Frank Lammers en Nina van den Broek bundelen hun krachten in de gloednieuwe podcast 'Ni Na Lammers luisteren', waarin ze op geheel eigen Brabantse wijze de week doornemen. Of het nu gaat over wat ze zelf hebben meegemaakt, landelijke headlines of kleine pareltjes uit de regio, Frank en Nina hebben er een mening over. Iedere woensdag komt er een nieuwe chatcast online, waarin Frank en Nina de week bespreken in een Brabants Kwartierke.

Na een serieus gesprek wordt er ook gelachen. Is de politiek dan niet iets voor hem? "Als ik de politiek in ga, denk ik dat de eerste vechtpartij in de Tweede Kamer aanstaande is. Ik heb daar het geduld niet voor." Beluister 'Ni Na Lammers luisteren' in je favoriete podcast-app of hier: