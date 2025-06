Man lokt meisje (8) brandgang in, politie dringend op zoek naar verdachte

Een meisje van acht is dinsdagmiddag rond halfvijf door een onbekende man een brandgang ingelokt bij de Pater Berthierstraat in Grave. Daarna ging de man ervandoor. Wat er in de brandgang is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Het gaat volgens de politie om een blanke man die vloeiend Nederlands spreekt, zonder accent. De man heeft bruin haar, is smal en draagt een gehoorapparaat in het linkeroor.