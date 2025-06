Activisten besmeuren gebouw TU/e vanwege banden universiteit met Israël

Demonstranten hebben dinsdag het bestuursgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) besmeurd met rode verf. Ze vinden dat de universiteit medeplichtig is aan de situatie in Gaza en stellen de banden van de universiteit met Israëlische instellingen aan de kaak.

In Gaza woedt al ruim anderhalf jaar oorlog. Het geweld in Gaza door Israël wordt door mensenrechtenorganisaties, een commissie van de Verenigde Naties en steeds meer experts bestempeld als genocide.

'Universiteit doet al bijna twee jaar niets'

De demonstranten van EindhovenStudents4Palestine melden dat hun actie van dinsdag het gevolg is van het feit dat de universiteit volgens hen al bijna twee jaar niks doet met de 'kritische ethische zorgen over de voortdurende genocide in Gaza'.

Er zijn al vaker protesten geweest bij de TU/e naar aanleiding van de situatie in Gaza.

'Blijf met elkaar in dialoog'

De laatste keer was eind november. Toen werd een lezing van hoogleraar Karel Martens, die verbonden is aan de Israëlische universiteit Technion, door een groep demonstranten verstoord. Het college van bestuur van de TU/e liet daarop in een verklaring weten de manier van demonstreren af te keuren en benadrukte dat dit niet strookt met de waarden van de universiteit: "We roepen in deze tijden van spanning nogmaals iedereen op om kalmte te bewaren en met elkaar in dialoog te blijven, met respect voor elkaars perspectieven en ervaringen."

Ook deed het college een dringende oproep aan iedereen die verbonden is aan de universiteit om 'actief te blijven zoeken naar begrip en verbinding, zodat iedereen zich veilig voelt om zijn of haar gedachten en gevoelens te uiten'.