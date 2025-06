Jumbo roept kaasplakken terug omdat er mogelijk hard plastic in zit

Supermarktketen Jumbo roept kaasplakken van het eigen merk terug. Er is een mogelijkheid dat daar hard plastic in zit. Dit kan een gevaar opleveren voor de gezondheid.

Het gaat om de voordeelverpakkingen met plakken jonge 48+-kaas en jong belegen 30+-kaas, beide met een houdbaarheidsdatum van 24 of 25 september 2025. Ook de normale verpakkingen jonge en belegen 48+-kaasplakken worden teruggeroepen. Die zijn houdbaar tot 26 september en 16 september. Tot slot zijn de extra belegen plakken 48+-kaas mogelijk niet in orde, daarop staat een houdbaarheidsdatum van 16 september, 23 september of 26 september.

Op de website van de supermarktketen zijn ook de bijbehorende productcodes te vinden. Jumbo waarschuwt dat het eten van de kaas in kwestie een gevaar kan opleveren voor de gezondheid. Mensen die de plakken terugbrengen naar de supermarkt, krijgen hun geld terug.