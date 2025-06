In alle vroegte verdachte aangehouden bij inval in huis

Een arrestatieteam van de politie is woensdagochtend een huis aan de Wellenstraat in Diessen binnengevallen. Daarbij is iemand aangehouden. Volgens de politie heeft de inval iets te maken met wapens.

De inval gebeurde rond zes uur 's ochtends. Op beelden is de zien dat de voordeur van het huis is ingeslagen. De woordvoerder van de politie kan vanwege het lopende onderzoek nog niet meer over de reden van de inval melden.