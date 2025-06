Jongeren met mentale problemen kunnen zónder wachtlijst bij Dide terecht

Dide Hoop (33) uit Helvoirt weet uit ervaring hoe lastig het kan zijn om als jongere goede hulp te vinden als je mentale problemen hebt. Daarom begon ze expertisecentrum Groen: een plek waar jongeren zonder wachtlijst en ingewikkelde gesprekken snel terechtkunnen. Deze maand opent ze haar tweede locatie in Vught. "Het moet vooral leuk zijn voor kinderen om hier te zijn", zegt ze.

Toen Dide zestien was, zat ze niet lekker in haar vel. Ze was druk, had angsten en voelde zich somber. "Er werd in de zorg destijds vooral gekeken naar wat er mis was met mensen, niet naar wat ze nodig hebben", zegt ze. Dat moet anders kunnen, dacht ze. Dide wil het huidige jeugdzorgsysteem vernieuwen, omdat het volgens haar niet meer past bij deze tijd. “Kinderen en jongeren worden te snel in hokjes gestopt. Er wordt vooral gekeken naar hun probleem en hoe dat moet worden opgelost. Ik wil juist kinderen en jongeren juist meegeven: er is niks mis met jou. Je hebt gewoon iemand nodig die direct naar je luistert."

"De meeste kinderen hebben niet eens door dat ze ook aan hun problemen werken."

Bijna drie jaar geleden richtte Dide Hoop expertisecentrum Groen op. Een plek voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 24 jaar die even vastlopen. Voorbeelden zijn moeite met sociale contacten of school, of problemen als eetstoornissen en concentratieproblemen. Wat Groen anders maakt? Jongeren kunnen er zó terecht, zonder verwijzing of lange intake. “Je hoeft niet eerst naar de huisarts of weken te wachten, zoals bij de ggz", zegt Dide. "Hier kun je gewoon binnenstappen." Omdat Groen samenwerkt met de ggd, huisartsen en gemeenten zijn er altijd mensen beschikbaar. Er is daardoor geen wachtlijst. "Zo kunnen we op tijd meekijken met wat er speelt, voordat de problemen erger worden."

Groen, dat onderdeel is van gezondheidszorgorganisaties Reinier van Arkel, is geen vervanging voor de ggz, maar juist een stap vóór zwaardere hulp. "Het was nooit mijn doel om zwaardere jeugdhulp voor jongeren te voorkomen, maar dat blijkt wel een gevolg", zegt ze.

"Bij eerdere hulpverleners voelde ze zich vooral 'het probleem'."

De aanpak is praktisch en speels: geen standaard gesprekken in een spreekkamer, maar koken, wandelen, sporten of creatief bezig zijn. "Tijdens dat soort activiteiten komt vaak vanzelf naar boven wat er speelt", legt Dide uit. "De meeste kinderen hebben niet eens door dat ze ook aan hun problemen werken." Maar de aanpak is wel doordacht en professioneel: er wordt gericht gewerkt aan het vergroten van mentale weerbaarheid en het verbeteren van ieders situatie. Teuntje (47) zag hoe haar dochter (17) weer vertrouwen kreeg na jaren van mentale problemen. "Bij eerdere hulpverleners voelde ze zich vooral 'het probleem' en 'de autist'. Daardoor wilde ze met niemand meer praten." Tijdens haar examenperiode raakte ze overvraagd. Ze kreeg last van smetvrees dat het haar leven op een vervelende manier beïnvloedde. "Uiteindelijk zocht ze toch hulp bij Groen. Hier wordt ze niet beoordeeld, ze voelde zich gehoord. Dat gaf haar zoveel rust." Ook ouders kunnen bij Groen terecht, zelfs als hun kind geen hulp wil. Teuntje volgde een traject voor zichzelf. "Vanaf het moment dat mijn dochter vastliep, vroeg ik: is er ook iets voor ouders? Maar dat was er nooit", vertelt ze. "Bij Groen ging het eens over míj, niet alleen over mijn kind. In acht bijeenkomsten vond ik mezelf stukje bij beetje terug. Dat voelde zo fijn."

"Het was wel aanpoten."

Afgelopen jaar hielp Groen meer dan 500 jongeren en zo’n 170 ouders. "Er is geen maximum aantal kinderen dat we helpen, maar het was wel aanpoten", vertelt Dide. Ze werkt inmiddels samen met acht hersteldeskundigen: professionals die niet alleen zijn opgeleid, maar ook uit eigen ervaring weten hoe het is om mentale problemen te hebben. Rondom dat vaste team heeft Dide een breder netwerk van professionals opgebouwd. Deze maand opent Dide een tweede vestiging, op het terrein van Zorgpark Voorburg in Vught. De nieuwe locatie ligt dicht bij specialistische ggz-instelling Herlaarhof, wat de samenwerking makkelijker maakt. "Wij zorgen dat jongeren niet tussen twee werelden vallen", legt Dide uit. "De GGZ doet het specialistische werk, zoals diagnoses stellen. Wij richten ons op de dagelijkse ondersteuning. Zo houden we allebei onze eigen expertise en helpen we kinderen sneller op de juiste plek." De Helvoirtse heeft de ambitie om haar expertisecentrum nog verder uit te breiden in Brabant.

Demi (30) helpt jongeren met problemen Bij Groen werken naast professionals mensen die zelf ook moeilijke dingen hebben meegemaakt. Ze heten ‘hersteldeskundigen’. Samen met jongeren (en soms ook hun ouders) kijken ze naar wat er speelt en wat kan helpen. Demi (30) is zo iemand. Als ze een jongere voor het eerst spreekt, vertelt ze vaak iets uit haar eigen leven. "Dat helpt om elkaar beter te begrijpen. Jongeren voelen dan: ik mag hier gewoon mezelf zijn en alles zeggen. Niks is raar. Dat vind ik het mooiste aan dit werk." Demi vertelt dat haar ouders uit elkaar gingen toen ze jong was. "Ik voelde me bij geen van beiden echt thuis. Het botste vaak. Op mijn veertiende ging ik naar een internaat, daar woonde ik tot ik zeventien was. Daarna ging ik terug naar huis, maar dat ging nog steeds niet goed." Op haar negentiende ging ze begeleid wonen. Niet veel later werd ze zwanger. "Toen dacht ik: nu is mijn ellende compleet." Toch veranderde er iets. "Juist vanuit dat punt besloot ik: ik ga het anders doen. Ik wil een goede moeder zijn. Daarvoor moest ik aan mezelf werken en daarvoor kreeg hulp." Inmiddels is ze dertig en trots op wat ze heeft bereikt. "Dat wil ik ook aan jongeren meegeven: al zet je kleine stappen, ze zijn nog steeds belangrijk. Je mag altijd trots zijn als je ergens aan werkt."