Unieke avondvierdaagse op 7th Sunday en Harmony of Hardcore: 'Heel gaaf'

Geen harde beats, maar wandelschoenen en kinderwagens op het festivalterrein van 7th Sunday en Harmony of Hardcore in Erp. Ruim vijfhonderd kinderen uit het dorp mochten tijdens de wandelvierdaagse over het festival lopen. Normaal verboden terrein, maar nu kregen zij een exclusief voorproefje van wat er komend weekend gaat gebeuren. "Het is heel bijzonder en leuk om te zien", vertelt de tienjarige Liv enthousiast.

Het dinsdag is iets over zes als de eerste wandelaars aankomen bij het festivalterrein. Bij de ingang krijgen ze allemaal een 'echt' festivalbandje. Een van hen is de 11-jarige Peer. "Ik ben hier nog nooit geweest. Het leek me altijd al heel vet." Niet veel later komt Marcel ook op het terrein samen met zijn kinderen. "Ze hebben het altijd over het festival. Ze zien natuurlijk veel van de opbouw. Nu is het een mooie kans om samen met hen over het terrein te lopen." "Dit weekend sta ik er zelf, maar dan zonder mijn kinderen. Het is wel bijzonder dat zij nu een keer mee kunnen", vult Luuk aan. Hij loopt de avondvierdaagse met een van zijn kinderen op de schouders. "Met anderhalf jaar oud kan het zomaar eens een van de jongste festivalbezoekers zijn."

Luuk loopt de vierdaagse samen met zijn dochter op zijn schouders (foto: Tom Berkers).

Het idee om een route over het festival te laten gaan, kwam van de organisatie van de avondvierdaagse. "We zijn in Erp bijna allemaal met het festival opgegroeid. De opbouw en alles eromheen is heel bijzonder en het hoort echt bij ons dorp", vertelt Nicky Adam.

"Veel kinderen uit Erp zijn dan ook gewend aan het festival, maar kunnen er zelf niet komen", vult ze aan. "Dit is een uitgelezen kans om het eens te laten zien. Ik zie dan ook heel veel blije kinderen en wandelaars. Voor heel veel van hen is het de eerste keer dat ze over het terrein mogen lopen." Al grepen ook oudere inwoners de kans aan. Jo en Jo, twee dames in een rolstoel, bekeken vol verwondering de indrukwekkende opbouw. "Wij komen normaal niet verder dan de kiosk en de harmonie", lachen ze. "Ik weet niet eens hoe het heet, dat Harmony of iets", lacht ze, terwijl ze voortgeduwd wordt. "Maar dat ze dit hier bouwen is groots. Het is toch bijzonder wat je hier allemaal ziet. Geweldig dat we mogen kijken."

De groep senioren die een kijkje nemen (foto: Tom Berkers).

Iets verderop klinkt er, vanaf één van de podia, harde muziek. De 12-jarige Bram van den Akker is een van de gelukkige winnaars die mag ervaren hoe het is om te draaien op het festival. "Ik zag het op Facebook dat drie kinderen hier dj mochten zijn. Ik heb een bericht gestuurd en ben uitgekozen", vertelt Bram, die beter bekend staat als dj Bram Bam. "Mijn vader moet hier ook draaien, dus dan vind ik het ook vet om hier zelf nu te mogen draaien", vertelt hij. "Normaal mag ik hier eigenlijk niet komen, omdat ik te jong ben."

Dj Bram Bam mag draaien tijdens de avondvierdaagse (foto: Tom Berkers).

Het bijzondere kijkje achter de schermen zorgt voor mooie gesprekken en verwondering. "Het is wel heel gaaf dat je nu een keer met je ouders, kinderen en vrienden op het festival kunt staan. Normaal kan dat niet, want meestal moeten de ouders oppassen of ons ophalen op de kinderen die niet mee mogen", vertelt Kelly. Niet alleen zijzelf, maar ook haar 5-jarige zoontje is nu al aangestoken met het festivalvirus. "Ik hou van dit. Dit heb ik nog nooit eerder gezien. Hier wil ik later een keer naartoe, want ik zie allemaal leuke dingen."