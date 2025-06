Vrouw schrikt van spin en belandt met busje op de kop in de sloot

Een vrouw is woensdagmiddag zo erg geschrokken van een spin in haar bestelbus, dat ze crashte op de Heikantsestraat in Oosteind. Ze raakte van de weg, botste tegen een boom en belandde met het voertuig op de kop in de sloot. De vrouw kwam met de schrik vrij.

Het ongeluk gebeurde in het buitengebied op de weg van Oosteind richting Oosterhout. De vrouw is in de ambulance nagekeken, maar raakte niet gewond. De boom brak helemaal af door de botsing. De hulpdiensten zijn aanwezig.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.