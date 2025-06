Verplichte geslachtstest tijdens bokswedstrijd: organisatie heeft spijt

De organisatie van de Eindhoven Box Cup heeft spijt dat ze vorige week in een statement heeft gezegd dat olympisch kampioene Imane Khelif 'niet aan de eisen voor vrouwelijkheid' voldoet. De organisatie zegt nu dat ze naam van de Algerijnse boksster niet had moeten noemen.

"Het was niet correct om een specifieke atleet te noemen in de verklaring", meldt de door de Nederlander Boris van der Vorst geleide bond World Boxing woensdag. "Er had meer moeite moeten worden gedaan om het beleid niet aan een individu te koppelen."

Partijen in de Eindhovense gemeenteraad hebben zich uitgesproken tegen de verplichte geslachtstest. "Eindhoven moet een stad zijn waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Sport hoort mensen te verbinden, niet uit te sluiten", vinden GroenLinks PvdD, PvdA, Volt en D66 Partij voor de Dieren.

De gemeente Eindhoven heeft niks te zeggen over internationale sportregels en kan dus niks tegen de regels van de boksorganisatie doen. "Maar we zijn als gemeente wel verantwoordelijk voor de waarden die we als stad uitdragen. Zeker wanneer we gaststad zijn voor een internationaal sportevenement."