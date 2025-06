'Onverwacht en pijnlijk': net herbenoemde burgemeester stapt plotsklaps op

Onaangenaam verrast en teleurgesteld. Dat zijn de Sociale Volks Partij Geertruidenberg en Gemeentebelangen Geertruidenberg, nu burgemeester Marian Witte heeft aangekondigd benoemd te zijn als burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard. Dat terwijl ze nog geen maand geleden werd voorgedragen voor een tweede ambtsperiode in Geertruidenberg.

Toch besluit ze nu naar Hoeksche Waard te gaan, zo werd dinsdag bekend. "Met pijn in mijn hart, maar tegelijkertijd met vlinders in mijn buik", zegt ze. "Een mooie uitdaging, die niet vaak voorbijkomt in burgemeestersland." Doordat Nederland maar 342 gemeentes telt, besloot ze te solliciteren. "Als ik het niet was geworden, had ik hier in Geertruidenberg nog even veel plezier gehad."

Er waren geen signalen bekend dat Witte andere plannen had, vervolgt Cornet. "Dan waren we erop voorbereid geweest. Nu is deze teleurstelling best heftig." De tijd, energie en het vertrouwen dat er in haar herbenoemingsproces is gestopt, voelt door de plotselinge overstap onverwacht en pijnlijk. "Alsof onze inzet en betrokkenheid achteraf voor niets zijn geweest", vindt Cornet. "Maar ik had het net zo goed niet kunnen worden in Hoeksche Waard", zegt Witte er zelf over.

Tot 11 september blijft Witte burgemeester van Geertruidenberg. Daarna vertrekt ze naar Hoeksche Waard, een gemeente die tien keer zo groot is en vier keer zoveel inwoners heeft als de gemeente Geertruidenberg. Ze kijkt ernaar uit om de inwoners van de 14 dorpen en 37 buurtschappen te ontmoeten en zich bezig te houden met thema’s als mobiliteit en woningbouw.