Frank Ferrari overleden, blies laatste adem uit tijdens zingen grootste hit

Frank Faas, beter bekend als Frank Ferrari, is dinsdag op tachtigjarige leeftijd overleden. De Brabantse zanger en voormalig frontman van popgroep Ferrari scoorde in de jaren 70 meerdere grote hits, waaronder 'Sweet Love', 'Gypsy Girl', 'Mary-Lou' en 'Monza'. Faas kampte de laatste jaren met de ziekte van Parkinson en ernstige nierproblemen.

Faas, geboren in Den Bosch, begon zijn muzikale carrière met verschillende bandjes. Na zijn militaire diensttijd werd hij zanger bij The All Stars. In de jaren 70 maakte hij de overstap naar popmuziek en brak hij met popgroep Ferrari door met Sweet Love. Samen met de band trad hij ruim vijftien jaar lang op in heel Europa. Nadat de band in 1980 uiteenviel, ging hij solo verder als Frank Ferrari en trad hij ook op in duoformaties, zoals De Bohémiens. Daarnaast werkte hij als producer en schreef hij liedjes voor andere artiesten. In oktober 2008 nam hij afscheid van het grote publiek, nadat bekend werd dat hij aan Parkinson leed. Zijn laatste optreden was in Mill.

Een aantal jaar geleden werd hij in België geopereerd aan zijn Parkinsonklachten. Daardoor bibberde hij niet meer met zijn handen en kon hij weer meezingen. "Hij probeerde overal nog bij te zijn", zegt zijn beste vriend Jack van Raamsdonk, die 47 jaar bevriend met hem was. Tot vorige week zong hij nog mee bij Café de Sjeng. "Hij was heel snel moe, maar bleef zó positief."

Frank Ferrari en Jack van Raamsdonk op hun laatste foto (foto: Jack van Raamsdonk).

Van Raamsdonk wist dat hij zou komen te overlijden. "We hebben tot vorige week nog gelachen, maar hij ging ineens heel snel achteruit." Zondagavond nam hij afscheid. "Hij hoorde mijn stem. 'Jackie', zei hij. Hij zei dat het 'keigoed' met hem ging." Tijdens het afscheid pakte Ferrari zijn hand. "Succes makker", zei hij. Low budget-cd's

"Frank was mijn beste muziekmaatje," zegt Van Raamsdonk. "Hij hielp me toen ik relatieproblemen had. Hij was degene die mij zelfs een huissleutel gaf." Een van zijn mooiste herinneringen is de ontdekking van het idee om low budget-cd’s te produceren. De twee ontwikkelden een constructie waarbij ze cd’s in Israël lieten maken en in Nederland verkochten. Hierdoor konden ze besparen op muziekrechten. "Iedereen die weinig te besteden had, kocht onze cd’s. Onze boekingsgegevens stonden erop, en zo kregen we heel veel werk", herinnert hij zich. "Het waren gouden tijden. We waren dag en nacht bij elkaar." Omringd door zijn familie, thuis in Vlijmen, zong hij zijn grootste hit Sweet Love. Tijdens dat nummer blies hij zijn laatste adem uit. De uitvaart vindt plaats in besloten kring.