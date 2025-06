RBC zet grote stap naar promotie in vol stadion: 'Bizar om mee te maken'

RBC is hard op weg naar de derde promotie op rij. In de jacht op een plek in de Derde Divisie won de club uit Roosendaal woensdagavond de eerste wedstrijd in de finale tegen XerxesDZB met 5-0. Dat deed de voormalig profclub voor het eerst sinds 2011 in een uitverkocht stadion. “Het is ongelofelijk wat we meemaken”, zegt vicevoorzitter Eric Konings.

Konings had een drukke dag. Al vroeg op woensdagmiddag moest hij de kaartverkoop stilleggen omdat er geen stoel meer vrij was. “Bizar wat we meemaken. Vorige week trokken we 2300 toeschouwers, daar was ik nu al heel blij mee geweest. De kaartverkoop vandaag ontplofte, de hele tijd als we op F5 drukten waren er weer veel tickets verkocht.” De teller stopte bij 4260, inclusief een groep fans van de tegenpartij. De laatste keer dat het stadion uitverkocht was, was in 2011 tijdens de laatste profwedstrijd voor het faillissement.

Robert Maaskant was al vroeg bij het Atik Stadion. Met een glimlach op zijn gezicht keek de voormalig trainer van RBC bij de opkomst van beide ploegen naar de sfeeractie van de RBC-fans met fakkels en spandoeken. “Het is fantastisch om te zien hoe de club leeft in de stad. Ik zag al vroeg in de avond overal mensen naar het stadion lopen. Ik hoop echt dat RBC in de komende jaren de Tweede Divisie gaat halen. Met zo’n achterban moeten ze mee kunnen doen op het hoogste amateurniveau.”