Duel RBC tijdelijk stilgelegd na misdragingen van Rotterdamse fans

De finalewedstrijd in de nacompetitie tussen RBC en XerxesDZB is woensdagavond tijdelijk stilgelegd. Een groepje 'fans' van de Rotterdamse club werd eerst het stadion uitgezet en zocht vervolgens de confrontatie met supporters uit Roosendaal.

De relschoppers staken in het uitvak vuurwerk af en aan het begin van de tweede helft ontstond er ruzie met een aantal beveiligers. Ze werden het vak uitgezet, maar vervolgens lieten ze zich buiten zien bij een hoek van het Atik Stadion waar ze aan hekken trokken.

Uiteindelijk ging een groep RBC-supporters in op de provocaties en werd er een hek opengetrokken. Inmiddels waren er agenten ter plaatse gekomen en keerde de rust terug.



De scheidsrechter legde het duel een paar minuten stil, maar werd al snel hervat. De stand is 5-0 in het voordeel van RBC.

Supporters van RBC mogen na de wedstrijd het stadion pas verlaten als de Rotterdamse fans allemaal weg zijn. Dat wordt omgeroepen door de stadionspeaker en komt te staan op de videoschermen.