Jeffrey Herlings wint weer: 'Maar ik maak nog geen salto's van vreugde'

Jeffrey Herlings is weer helemaal terug! De motorcrosser uit Oploo moest na een knieblessure een lange weg afleggen, maar won afgelopen weekend sinds lange tijd weer een Grand Prix. Herlings was natuurlijk blij, maar de lat ligt eigenlijk alweer veel hoger. Volgend seizoen wil hij weer wereldkampioen worden. De vraag is nog wel bij welk team.

Zijn rentree op het hoogste niveau verloopt eigenlijk precies zoals Jeffrey Herlings vooraf voorspelde. De drie eerste wedstrijden van het seizoen moest hij laten schieten en de daaropvolgende vijf GP's gebruikte de vijfvoudig wereldkampioen om weer aan te haken bij de top. Vorige week werd Herlings vierde in Frankrijk en afgelopen weekend won hij in Duitsland. "Na twee maandjes rijden is dat eigenlijk nog heel snel gegaan", zegt Herlings. "Het is mooi om nu alweer terug te zijn."

"Iedere overwinning kan de laatste zijn, maar ik doe gewoon mijn ding."

De knieblessure, waaraan hij vorig jaar geopereerd werd, lijkt hiermee zo goed als vergeten. De winst in Teutschental was ook zijn 108e GP-overwinning, een verbetering van het record dat Herlings zelf in handen had. Veel meer dan een voldoen gevoel hield Herlings er echter niet aan over. "Van binnen voel ik wel blijdschap", vertelt de Brabantse motorcrosser. "Maar verder ben ik daar best terughoudend in. De eerste keer dat ik na een blessure weer een GP won, was ik daar nog emotioneel onder. Nu, na vijftien jaar, heb ik dat inmiddels al veel vaker meegemaakt. Ik maak geen salto's meer van vreugde en de polonaise loop ik ook niet."

"Misschien is dat wel jammer, want ik train er elk dag keihard voor", vervolgt hij. "En iedere overwinning kan ook de laatste zijn. Maar ik heb een GP gewonnen en meer is het niet. Ik doe gewoon mijn ding."

"Pas als ik weer wereldkampioen word, loop ik ook weer de polonaise."

Na maar liefst 108 GP-overwinningen is dat gevoel misschien ook wel logisch. Maar Herlings is en blijft een echte winnaar en is er toch op gebrand zijn record verder aan te scherpen. Sterker nog, de ambities reiken veel verder. "Pas als ik weer wereldkampioen word, loop ik ook weer de polonaise", zegt hij. "Maar dat zal dit jaar niet gebeuren. Ik sta nu op plek tien en daarvoor is het gat met de nummers een en twee te groot. Dus dat moet volgend jaar dan gebeuren." Of dat bij zijn huidige werkgever KTM is, is nog niet duidelijk. Die kans is wel weer wat groter, omdat de Oostenrijkse bouwer van motorfietsen onlangs aan een faillissement ontsnapte. Zijn contract loopt er in ieder geval aan het einde van het seizoen af. "Nu zal er wel snel beweging in de markt komen en mijn GP-overwinning in Duitsland komt dus op het juiste moment", lacht Herlings. "Maar ik kan dus nog niets over volgend jaar zeggen. Of ik bij KTM wil blijven? Uhm, het is team op zich goed ja. Maar vroeger stak de motor er met kop en schouders bovenuit, maar die van andere teams zijn nu ook goed. Ik sta er wat neutraal in en ga uiteindelijk gewoon doen waar ik me goed bij voel."

"Ik hoop dit jaar nog derde te worden."