'Geslachtstest had mij wereldtitel kunnen opleveren', zegt boksster Heijnen

Olympisch boksster Chelsey Heijnen vindt het invoeren van een geslachtstest in het boksen 'een goed idee'. De Roosendaalse nam het in het verleden tweemaal op tegen de veelbesproken Imane Khelif. Was zo'n test eerder verplicht geweest dan had ze misschien al een wereldtitel op zak gehad, zegt ze.

De wereldboksbond maakte afgelopen week bekend een geslachtstest verplicht te stellen voor alle boksers die aan internationale wedstrijden meedoen. "Als dit de sport eerlijker maakt, is het voor mij geen probleem", vertelt Heijnen aan de NOS. "Ik denk dat het goed is om de veiligheid te waarborgen, want in het boksen is er echt sprake van een krachtsverschil." Ook de veiligheid speelt daarin een rol. "Je slaat tegen het lichaam van een ander aan. Dat is anders dan in andere sporten."

World Boxing, de nieuwe internationale boksbond geleid door Nederlander Boris van der Vorst, voerde vorige week de verplichte geslachtstest in. Via een PCR-test kan worden aangetoond of het mannelijke y-chromosoom voorkomt in het lichaam.

Voor Heijnen is het geen probleem om zo'n test te ondergaan. "Ik moet me voor een grote bokswedstrijd ook laten prikken voor HIV en mezelf laten testen op hepatitis. Wat maakt een buisje meer of minder dan uit, als het de sport eerlijker maakt?"