Presentator Merlijn zoekt contact met overleden vader bij paragnost Addy

Stel je voor, het is half twee ‘s nachts en je wordt wakker omdat er een geest van een overleden persoon in je slaapkamer rondhangt. Het overkomt paragnost Addy Faes regelmatig. “Ik heb weleens met kussens naar de deur gegooid om ze weg te jagen.”

Addy is een van de nachtbrakers bij wie Merlijn Passier langsgaat in zijn nieuwe programma Merlijn en de Nachtbrakers. Als Brabant tot rust komt, duikt Merlijn de nacht in om te onderzoeken wat er in onze provincie gebeurt als iedereen slaapt. “Als je leeg kunt worden in je hoofd, dan kun je dingen ontvangen”, legt Addy uit. “Ik heb dat van nature meegekregen, dus ik kan gedachten, stemmen en energie voelen. ‘s Nachts komt dat allemaal nog harder binnen, omdat je hoofd dan rustiger is. Dan is er meer ruimte.”

Merlijn is nog geen vijf minuten binnen als Addy hem op de paranormale snijtafel legt. “Als ik jou zie als klein kind, dan zie ik een heel onzeker jongetje. En dat is nu nog steeds zo.”

Merlijn kan niet ontkennen dat dat klopt. Maar Addy is nog niet klaar. “Ik zie ook een negatief puntje: jij wil heel graag belangrijk zijn en je wil dat mensen je leuk vinden. Maar dat moet je niet willen. Geloof in jezelf, dat is veel belangrijker dan wat andere mensen van jou vinden.”

Merlijn komt bij Addy met een specifieke foto. Merlijns vader Karel is overleden toen Merlijn 20 was, inmiddels 32 jaar geleden. En Addy staat erom bekend dat hij contact kan leggen met het hiernamaals. In het programma het Zesde Zintuig legde hij bijvoorbeeld contact met André Hazes terwijl Roxanne (onherkenbaar) in de studio zat. Hij doet deze readings zonder dat hij van te voren weet om wie het gaat. “Soms zie ik overleden personen echt als levende mensen, dan staan ze in de kamer zoals jij en ik.” Merlijn vindt het allemaal maar moeilijk te bevatten, maar dat vindt Addy niet erg. “Ik zie dat je veel vraagtekens hebt, maar ik zeg het gewoon zoals het is. Ik speel geen poppenkast.” Voor de reading wil Addy zo min mogelijk weten. Hij wil alleen een foto zien van de overledene.

Addy krijgt al snel het een en ander door. “Deze man is onrustig weggegaan, het was een snelle dood. Hij staat nu bij jou… Ik word er emotioneel van”, vertelt Addy. “Hij vertelt me dat jullie maatjes waren. Ik zie een soort slijmachtige energie naar jou toe gaan. Dat betekent dat jullie een goede band met elkaar moeten hebben gehad.” Addy voelt de aanwezigheid van Merlijns vader duidelijk, maar kan niet benoemen wat hun precieze relatie is. Na de reading is Addy nieuwsgierig of Merlijn zelf ook iets heeft gevoeld. “Je vader heeft even achter jou gestaan en hij heeft zijn hand op jouw schouder gelegd”, zegt Addy. Merlijn heeft het niet gevoeld, maar Addy denkt wel te weten hoe dat komt. “Je zit gewoon te veel in je hoofd. Je moet meer rust opzoeken, dan kun jij dit ook ontvangen.”

Merlijn en de Nachtbrakers op Brabant+ In de serie Merlijn en de Nachtbrakers gaat Merlijn Passier op zoek naar bijzondere verhalen in het nachtleven in Brabant. De serie bestaat uit acht afleveringen en is exclusief te zien op Brabant+. Elke woensdag verschijnt een nieuwe aflevering op het gratis videoplatform van Omroep Brabant. In aflevering 4 gaat Merlijn na de nachtelijke reading bij Addy Faes langs bij twee Roosendaalse radiopiraten die dag en nacht uitzenden vanuit hun indrukwekkende thuisstudio. Ben je benieuwd hoe het er achter de schermen aan toe gaat tijdens de draainachten of wil je napraten over de afleveringen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Merlijn en de Nachtbrakers en praat mee.