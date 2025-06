Festivals schrikken zich rot: gemeente verhoogt ticketprijzen

De tickets voor festivals 7th Sunday en Harmony of Hardcore in Erp en Paaspop in Schijndel worden volgend jaar duurder als het aan de gemeente Meierijstad ligt. Ze wil namelijk extra belasting heffen op de kaartjes om zo de eigen financiële problemen op te lossen. Dat kan niet waar zijn, dacht Johan Dortmans, organisator van 7th Sunday en Harmony of Hardcore toen hij dat hoorde.

Lav Lukac & Temmie van Uden Geschreven door

De gemeente wil de prijzen van kaartjes voor festivals als 7th Sunday, Harmony of Hardcore en Paaspop met drie euro verhogen. Dat levert zes ton extra inkomsten op waarmee de gemeente het zogeheten ravijnjaar hoopt te overbruggen. Bezoekers moeten daarvoor dus opdraaien.

Ravijnjaar Het financiële 'ravijnjaar' voor gemeenten komt steeds dichterbij. Vanaf volgend jaar krijgen ze flink minder geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Daardoor worden gemeenten gedwongen om te bezuinigen op bijvoorbeeld voorzieningen aan de ene kant, maar ook om hun inkomsten aan de andere kant te verhogen.

"Wij zijn er door verrast", zegt Dortmans. "Want onze branche heeft het al extra zwaar. Mensen wachten tot het laatste moment met het kopen van kaartjes en de risico's worden daardoor voor de organisator groot." Ook gaat zijn organisatie erg zorgvuldig om met het verhogen van de ticketprijzen, vertelt hij. "Soms gaan we niet eens mee met verhogingen door inflatie omdat we vinden dat we dat bedrag niet kunnen eisen van onze, veelal jonge, bezoekers. Volgend jaar worden de ticketprijzen ook niet verhoogd vanuit de organisatie, omdat we graag willen dat het betaalbaar blijft."

"Maar de gemeente gaat daar heel anders mee om. Zij vindt dat je best wel een paar euro kunt toevoegen. Wij zijn echt met stomheid geslagen", zegt Dortmans geïrriteerd. "De gemeente denkt misschien dat bij ons het geld op de rug groeit, maar voor ons zijn sinds corona de kosten met 50 procent gestegen", weet de organisator. "Dat kunnen we natuurlijk niet direct doorberekenen aan onze bezoekers. Daar leggen we dus al op toe en nu horen we dit."

Harmony of Hardcore (foto: Eye4images / Marcel van Dorst).

Ook de organisatie van Paaspop is zich kapot geschrokken toen ze van het plan hoorde. "Het is een schande", zegt festivaldirecteur Peter Sanders. "Ik zie geen reden om dit te doen, zeker niet in deze tijd. Het is algemeen bekend dat festivals het niet gemakkelijk hebben." Wat hem dwarszit, is dat alleen de drie grootste festivals in de gemeente extra moeten betalen. "Totale willekeur. Ze zeggen ons een warm hart toe te dragen, maar dit is een dolksteek in de rug. Wij willen juist voorkomen dat de ticketprijs voor onze bezoekers teveel stijgt."

"Het is onontkoombaar."

De gemeente geeft aan last te krijgen van de fors lagere Rijksbijdrage, wat leidt tot grote financiële tekorten. "De voorgestelde plannen zijn nodig om het huishoudboekje van de gemeente weer op orde te krijgen. Dat de festivals de eventuele verhoging van de belasting niet prettig vinden, is begrijpelijk. Maar het is onontkoombaar", stelt de gemeente. De gemeente behandelt de vergunningaanvraag, regelt gebruik van algemene voorzieningen, zoals wegen en riolering. Daarnaast zet de gemeente toezichthouders en handhavers in. "Iedereen heeft te maken met kostenstijgingen. Het maken van een uitzondering voor festivals zou om die reden niet redelijk zijn."