Heroes Den Bosch kroont zich tot kampioen van Nederland

De basketballers van Heroes Den Bosch zijn voor de 18e keer kampioen van Nederland geworden. In de finale van de play-offs werd donderdag in de eigen stijf uitverkochte Maaspoort ruim gewonnen van ZZ Leiden. Het was de derde overwinning op rij in de finale voor Den Bosch tegen de titelverdediger. De vorige keer dat Heroes kampioen werd, was drie jaar geleden, toen ook ten koste van Leiden.

In de finale speelde Heroes verreweg het beste basketbal van het seizoen. Titelverdediger Leiden had in deze beslissende serie onverwacht geen schijn van kans tegen de Nederlandse recordkampioen. Den Bosch won zondag de eerste wedstrijd ruim (85-72). Dinsdag was er in Leiden een enorm krachtsverschil (63-90). Donderdag was het verschil in de kampioenswedstrijd met ruim 3000 toeschouwers groot (86-67). Thijs Beens, een van de zelf opgeleide spelers van Heroes, genoot met volle teugen van de sfeer, maar vooral van de titel: "Dit is fantastisch." Net als zijn ploeggenoten mocht hij een stukje van de basketnetten afknippen. "Dit neem ik mee naar huis, het krijgt een speciaal plekje op mijn nachtkastje."

Eigenaar Bob van Oosterhout kon na afloop zijn lol niet op: "Er is niks mooiers dan een volle Maaspoort. Deze titel betekent een applaus voor iedereen. Sponsoren, toeschouwers en vrijwilligers." Grote schoonmaak

Een jaar geleden was Den Bosch ook de favoriet in de finale tegen Leiden, maar toen ging er veel mis. Afgelopen zomer volgde een grote schoonmaak in de selectie. Er kwamen veel nieuwe spelers bij zoals internationals Luuk van Bree uit Helmond (overgekomen uit Leiden) en Menno Dijkstra uit Standdaarbuiten.

Helmonder Luuk van Bree, en ex-Leiden-speler, mag het net afknippen (foto: Leon Voskamp).

De start van het seizoen was dramatisch en Heroes stond begin november zelfs laatste in de BNXT-competitie wat in Den Bosch leidde tot veel gemor. Na de komst van internationals Terrence Bieshaar en zeker Charlon Kloof ging het steeds beter lopen in Den Bosch en werd in maart de beker veroverd. Het is voor coach Erik Braal en clubeigenaar en sportmarketeer Bob van Oosterhout uit Gemert het tweede kampioenschap in Den Bosch. Braal werd eerder al drie keer kampioen van Nederland met Donar Groningen.

De Bossche spelers trekken hun speciale kampioensshirts aan (foto: Leon Voskamp).