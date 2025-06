Kinderdagverblijf negeert kinderen en verschoont beddengoed nauwelijks

Bij kinderdagverblijf Minies in Tilburg is het beddengoed vies, worden kinderen genegeerd en zit het buitenspeelgoed onder de vogelpoep. Dat blijkt uit een recent Inspectierapport van de GGD Hart voor Brabant in opdracht van de gemeente Tilburg. Meerdere oud-medewerkers bevestigen tegenover Omroep Brabant de conclusies uit het rapport. “Bedden worden maar één keer per week verschoond, ook als er virussen rondgaan", zegt een van hen.

Kinderdagverblijf Minies in Tilburg is al langere tijd bekend bij de GGD Hart voor Brabant en de gemeente Tilburg. Sinds juni 2020 blijkt uit inspectierapporten dat de kinderopvanglocatie afwisselend wel en niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Regelmatig worden er tijdens inspecties overtredingen vastgesteld, variërend van personeel dat niet over een kinder-EHBO certificaat beschikt tot het onhygiënisch verschonen van kinderen. Hoewel sommige gebreken in het verleden na waarschuwingen of aanwijzingen werden hersteld, blijken structurele verbeteringen uit te blijven. Begin 2025 lopen de zorgen verder op, wanneer er twee klachten binnenkomen bij de GGD Hart voor Brabant. In opdracht van de gemeente Tilburg volgen er in maart en april inspecties bij het kinderdagverblijf. Tijdens de inspecties is vastgesteld dat de 'emotionele veiligheid' op het kinderdagverblijf tekortschiet: kinderen worden genegeerd en er ontbreekt structuur, wat leidt tot onrust. Ook wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid niet nageleefd. De buitenruimte is onveilig door onder andere een giftige taxusboom, vervuild speelgoed en losliggende tegels. Daarnaast wordt beddengoed niet verschoond nadat er een kind in heeft geslapen, terwijl het zichtbaar vies is.

"We moesten kinderen die onder de ontlasting zaten met koud water wassen."

Omroep Brabant sprak met meerdere oud-medewerkers van het kinderdagverblijf. Zij bevestigen allemaal de bevindingen uit het inspectierapport op basis van hun eigen ervaringen: "Er is voor de kinderen geen goede mogelijkheid om hun handen te wassen met water en zeep. Er is slechts één kraan met een drukknop die keihard spettert en die geeft alleen koud water", vertelt een oud-medewerker. Er is volgens de medewerker alleen warm water in het keukentje. Het beddengoed werd volgens deze medewerker slechts één keer per week gewassen: "Ook als er virussen rondgingen."

Kinderdagverblijf Minies (foto: Omroep Brabant).

Veel kinderen op het kinderdagverblijf hadden volgens de medewerkers die Omroep Brabant sprak luieruitslag. Volgens hen kwam dit doordat de kinderen niet of nauwelijks werden verschoond. "Ik kon aan het luiermerk zien dat nog niemand het kind had verschoond. Sommige collega's deden dit dan snel, vlak voordat de ouders hun kinderen kwamen ophalen." Ook geeft een medewerker aan dat er niet genoeg eten beschikbaar was voor de kinderen. Een ouder die Omroep Brabant sprak, bevestigt dit beeld: "Mijn kind kwam vaak met honger thuis." Op de vraag of de ouders op de hoogte worden gehouden van de rapporten geeft de ouder een kort antwoord: "Ik ben niet op de hoogte gesteld van de inspectierapporten van de GGD. Ze doen op het kinderdagverblijf alsof er niks aan de hand is."

Werkwijze van de GGD bij inspectie Toezichthouders van de GGD toetsen jaarlijks alle kinderopvanglocaties aan de hand van de geldende kwaliteitseisen. Dit doen zij in opdracht van de gemeente. Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen van gastouderopvang. "De GGD-toezichthouders kijken naar: de registratie, wijzigingen en administratie (eventueel via koepel), het pedagogisch klimaat, het personeel en groepen, de veiligheid en gezondheid, de accommodatie en inrichting, het ouderrecht." Na het inspectiebezoek stelt de toezichthouder een rapport op. Deze rapporten zijn in te zien via het Landelijk Register Kinderopvang. Wanneer een kinderopvang niet aan één of meerdere kwaliteitseisen voldoet, maakt de gemeente afspraken over de benodigde verbeteringen. De toezichthouder van de GGD beoordeelt bij een vervolgonderzoek of deze afspraken zijn nagekomen. De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de handhanding. Zij doet dit op basis van het GGD-advies. Afhankelijk van de ernst van de gebreken en het handhavingsbeleid van de gemeente kan de gemeente sancties opleggen.

Alle oud-medewerkers die Omroep Brabant sprak, geven aan dat zij van hun leidinggevende alles mooier moesten maken dan het was. "Als er tijdens het buitenspelen een ongelukje had plaatsgevonden, mochten we niet aangeven dat het kwam door de tegels die uitsteken. Ik kon het continu liegen op een gegeven moment echt niet meer aan. Het deed zoveel met mij en het ging tegen mijn principes in." De gemeente Tilburg laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de situatie bij het kinderdagverblijf. "Er loopt hier een handhavingstraject", zegt een woordvoerder. "Vanwege AVG (red. privacywetgeving) kunnen we niet ingaan op de details hiervan."

"De inhoud van het inspectierapport bespreken we met de gemeente."

Omroep Brabant heeft de eigenaresse van het kinderdagverblijf benaderd. Haar advocaat geeft in een reactie aan dat 'er een inspectierapport is opgesteld en dat daarin punten van verbetering zijn opgenomen'. Met het vertrek van de ex-medewerkers is volgens haar een - groot - deel van de genoemde punten in het inspectierapport opgelost: 'Aan de resterende aandachtspunten wordt gewerkt'. Op de inhoud van het rapport willen de eigenaresse en haar advocaat niet ingaan. "Minies heeft goed contact met de gemeente en Minies focust zich op de toekomst", zegt de advocaat. Uit het landelijke register blijkt dat de eigenaresse van Minies begin 2025 ook eigenaar is geworden van een kinderdagverblijf in Breda. Ze wil het kinderdagverblijf in Tilburg verkopen, bevestigt haar advocaat aan Omroep Brabant.