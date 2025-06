Pand omsingeld na gewapende overval: twee mannen aangehouden op de A2

Een 44-jarige man uit Eindhoven sloeg woensdagavond na een gewapende overval bij een erotische massagesalon aan de Leenderweg in die stad op de vlucht, maar werd diezelfde avond nog aangehouden. Dat gebeurde op de A2 bij afslag Maasbracht in Limburg. Bij de verdachte in de auto zat ook een 43-jarige man uit Eindhoven. Ook hij werd aangehouden. Wat zijn rol bij de overval is geweest, wordt nog onderzocht.

Een medewerker van de erotische massagesalon werd woensdagavond rond halftien onder bedreiging van een vuurwapen overvallen. De overvaller ging ervandoor met de buit. De politie onderzoekt donderdag nog wat de overvaller precies heeft meegenomen. Niemand raakte gewond bij de overval.

Inval in appartement

Met camerabeelden kon de politie de verdachte snel achterhalen. De politie deed later op de avond een inval in een appartementencomplex aan de Aalsterweg in Eindhoven. Agenten braken op de tweede verdieping de deur van het appartement van de verdachte open, maar de man was daar niet meer. De omsingeling van het appartementencomplex heeft uren geduurd. Zo'n twaalf politiewagens kwamen naar het appartementencomplex, agenten met kogelwerende vesten stonden rond het complex en de omgeving werd afgezet met lint.

Bewoners naar buiten

Een groep mensen die in de flat aanwezig was, moest naar buiten. De mensen werden door agenten gefouilleerd voordat ze het gebouw mochten verlaten. Bewoners die bij het gebouw aankwamen, mochten ook niet meer naar binnen. Na verder onderzoek wist de politie de 44-jarige overvaller aan te houden op de A2 in Limburg. Hij zat samen met de 43-jarige man uit Eindhoven in de auto. De 44-jarige verdachte zit vast en wordt verhoord. Wat de rol van de andere inzittende is, wordt onderzocht.

