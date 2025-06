Deze deskundige zet zijn gezinshuis te koop: 'Voor jong gezin'

Vraag een inwoner uit Goirle naar de wijk Het Ven en hij navigeert je in een paar stappen naar het groene hart van het dorp. Daar staat sinds het begin van dit jaar in de Van Malsenstraat 11 een witte villa te koop. Vraagprijs: 1.250.000 euro. De villa heeft als bouwjaar 1956 en is door de jaren heen meerdere keren verbouwd, gerenoveerd en gemoderniseerd.

Corné Verschuren Geschreven door

De laatste bewoner, pensioendeskundige Theo Gommer (58), heeft het pand inmiddels verlaten en is onlangs acht kilometer verderop in het Belgische Poppel gaan wonen. Gommer is als deskundige met regelmaat te zien in tv-programma’s als Kassa, Radar en Omroep MAX. Daarnaast schrijft hij eens per week een column voor De Telegraaf met als onderwerp, hoe kan het anders, pensioenen. Gommer en zijn inmiddels ex-partner kochten het pand aan de Van Malsenstraat in 2001. "We hebben samen het huis verbouwd en groter gemaakt", vertelt hij. "Van boven tot onder is alles aangepakt. In het huis kregen we drie kinderen. Mijn partner en ik zijn in 2017 gescheiden en zijn ieder onze eigen weg gaan volgen."

De locatie is volgens Gommer uniek (foto: Appels Makelaardij).

Hun drie kinderen hebben inmiddels ook het ouderlijk huis verlaten. “Ons huis is een echt gezinshuis. Het ligt in een rustige wijk en heeft een mooie grote tuin. In het huis moet eigenlijk een gezin wonen met jonge, opgroeiende kinderen”, vindt Gommer.

Wat zijn huis zo uniek maakt? “De locatie. Het is zo’n zevenhonderd meter van het centrum verwijderd. Daar zijn ook alle voorzieningen, zoals winkels, onderwijs en het uitgaansleven. Vanuit Tilburg ben je binnen een halfuur in Breda, Den Bosch of Eindhoven. Dat is ook prettig voor mensen die bijvoorbeeld bij ASML werken.” De villa staat mooi op het perceel, vindt Gommer. “Niet te ver van de straat. Het is een mooi huis met een tuin van 950 vierkante meter.” Vanbinnen is het een ruime villa met twee grote woonkamers en vijf slaapkamers. Iedereen kan er een plekje vinden.”

Dit huis is klaar voor een nieuw gezin (foto: Appels Makelaardij).

Begin dit jaar kwam het moment dat hij moest kiezen tussen het wel of niet verkopen van zijn geliefde plekje in Goirle. “Dat was gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Na 25 jaar wilde ik wel iets anders, maar was nog niet toe aan een appartement.” Tijdens een fietstocht richting Poppel stond er aan de Belgische kant een interessant huis te koop. “Op acht kilometer van mijn huis, honderd meter over de grens. Ik heb snel gehandeld en een bod gedaan. Inmiddels woon ik er en sta ik ook ingeschreven in België. In Goirle heb ik een prachtige tijd gehad. Ik ben van plan om nog 25 jaar in België te wonen. Daarna verhuis ik naar een appartement.” De eigenaar gaat ervan uit dat kopers niet lang op zich laten wachten. “Ik hoop op een gezin met opgroeiende kinderen. Mogelijk hebben ze in de afgelopen jaren al een leuke overwaarde opgebouwd. Dan kunnen ze misschien nog een flinke stap maken op de huizenmarkt.”

(Foto: Appels Makelaardij).

(Foto: Appels Makelaardij).

(Foto: Appels Makelaardij).