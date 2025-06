Jeugdbrandweer moet zorgen voor opvolging vrijwillige brandweer

Brand! Een container naast de brandweerkazerne in Dussen staat in de fik. "Ik stond net in mijn eentje te blussen", vertelt de 14-jarige Floris uit Werkendam trots. Hij is één van de vijftien jongeren die sinds kort lid zijn van de jeugdbrandweer van de gemeente Altena. Die nieuwe aanwas is nodig om de vrijwillige brandweer op peil te houden.

Terwijl de container nog wat na smeult, is Sam (12) uit Werkendam druk in de weer met het oprollen van brandweerslangen. Omdat hij later brandweerman wil worden, zit hij nu bij de jeugdbrandweer in Dussen. Daar leert hij samenwerken met anderen en het materiaal van de brandweer te gebruiken. “Ik wil mensen helpen en branden blussen”, zegt hij met een brede grijns op zijn gezicht. Het vuurtje om een jeugdbrandweer op te richten, werd in 2013 al aangewakkerd bij de toenmalige gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam. Dat plan doofde toen uit, omdat het te duur zou zijn, er te weinig vrijwilligers waren en het te weinig opleverde voor de vrijwillige brandweerteams. Inmiddels zijn die gemeenten gefuseerd tot de gemeente Altena en kampt de vrijwillige brandweer met een tekort aan vrijwilligers. Momenteel telt de regio Midden- en West-Brabant 1318 vrijwillige brandweermedewerkers, terwijl er zo’n 1350 nodig zijn. Zo kreeg de brandweer in Moerdijk vorig jaar zestig oproepen, maar kon ze vanwege een vrijwilligerstekort twintig keer niet uitrukken.

Ook is er elk jaar een verloop van ongeveer zeventig vrijwillige brandweermedewerkers. In de gemeente Altena heeft vooral Woudrichem behoefte aan extra vrijwillige brandweerlieden. Per korps moeten er minstens achttien vrijwilligers zijn, om op een verantwoorde manier branden te bestrijden.

“De jeugdbrandweer kan toekomstige tekorten opvangen.”

Daarom besloten de brandweerkorpsen van Almkerk, Woudrichem, Sleeuwijk, Werkendam, Genderen, Giessen, Wijk en Aalburg, Hank en Dussen het plan voor een jeugdbrandweer nogmaals op te poken. “We hebben nu een beter fundament dan dat er in 2013 voor handen was”, zegt Leon de Heer, hoofdbegeleider van jeugdbrandweer Altena en vrijwillig brandweerman in Hank. “De jeugdbrandweer kan als kweekvijver een positieve bijdrage leveren, om toekomstige tekorten aan vrijwillige brandweermedewerkers op te vangen”, vult woordvoerder Marieke van Wijk van de brandweer Midden- en West-Brabant aan.

De komst van een jeugdbrandweer in de gemeente Altena, werd feestelijk gevierd op de kazerne in Dussen (foto: Niek de Bruijn)

Floris is in ieder geval enthousiast. Hij wil na de jeugdbrandweer een opleiding volgen voor de beroepsbrandweer in Den Bosch, zegt hij vurig. Rianna (14) uit Werkendam weet nog niet of ze wil doorstromen naar de beroepsbrandweer of naar de vrijwillige brandweer. Ze wil vooral mensen in nood helpen, zegt ze na een demonstratie die laat zien hoe de waterwinning bij een brand werkt.

“Dit worden de helden van de toekomst. Met de jeugdbrandweer zorgen we voor opvolging.”