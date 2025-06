Bestuurder rijdt voetganger aan op zebrapad en gaat ervandoor

De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto die in een minderjarige voetganger schepte en er daarna vandoor ging. Dat gebeurde maandag op het zebrapad bij de rotonde aan de Oude Vlijmenseweg en de Kooikersweg in Den Bosch. Het slachtoffer is zwaargewond geraakt bij de aanrijding. De politie heeft donderdag een foto van de auto gedeeld en hoopt dat mensen het voertuig herkennen.

Het ongeluk gebeurde maandag rond vier uur 's middags. De minderjarige voetganger werd tijdens het oversteken geschept door de auto en raakte daarbij zwaargewond.