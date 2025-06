Eindhovense universiteit betrokken bij Israëlische defensieprojecten

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is betrokken bij internationale onderzoeksprojecten die mogelijk kunnen worden ingezet voor militaire doeleinden van het Israëlische leger. Uit onderzoek van Follow the Money en The Investigative Desk blijkt dat de TU/e samen met andere Nederlandse universiteiten, Israëlische bedrijven en kennisinstellingen meewerkt aan in totaal 28 technologieën met een zogenoemde 'dual use' – technologieën die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden. De TU/e is betrokken bij acht van deze projecten.

Israël ontving sinds 2007 meer dan 3 miljard euro uit Horizon Europe, een wetenschappelijk subsidieprogramma van de Europese Unie. Dat is bedoeld om de mobiliteit of digitale infrastructuur te stimuleren. Deze zogeheten 'dual use'-projecten mogen sinds 2020 officieel geen militaire doelen dienen, maar in de praktijk ontbreekt het aan effectieve controle. Daardoor kunnen de 28 Nederlands-Israëlische innovaties alsnog een militaire toepassing krijgen. Twaalf van deze projecten zijn gestart na de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober 2023. Ook de TU/e was na die datum betrokken bij nieuwe samenwerkingen, vanuit de overtuiging dat ze 'werken aan het verbeteren van technologische systemen die de basis vormen voor onze digitale en fysieke infrastructuur'. Legertelefoon

Een van de samenwerkingspartners van de TU/e is het hightechbedrijf Mellanox, dat bijna 1 miljoen euro ontving uit het Horizon-programma. Het bedrijf doet onderzoek naar kwantumtechnologie voor zelfrijdende voertuigen. Hoewel het project een civiel karakter heeft, zijn er zorgen.