Dankzij Marcus (67) kunnen blinden hier veilig oversteken

Marcus Boerdijk (67) helpt al 45 jaar blinden en slechtzienden zo zelfstandig mogelijk te leven. Van leren koken tot de weg vinden. Maar hij zorgt er ook voor dat deze mensen veilig over straat kunnen. Zo regelde hij dat er in Vught voelbare geleidelijnen bij spoorwegovergangen kwamen, een primeur. “Als ik zie dat iets beter kan, dan doe ik daar iets mee.”

Als tiener wilde Marcus het water op. “Ik wilde bij de Rijkspolitie te water. maar ik droeg een bril en mocht de opleiding niet doen. Toen wist ik het niet meer.” Tot hij eind jaren zeventig op televisie blinde kinderen zag spelen in een blindeninstituut. “Ze vertelden dat ze zoveel mogelijk wilden leren om zelfstandig te worden. Dat raakte me. Ik dacht: dat wil ik doen.”

Na een opleiding tot groepsleider begon Marcus in 1984 bij de toen net opgerichte Robert Coppens Stichting in Vught. Het was de eerste plek in Nederland waar mensen met een visuele beperking echt zelfstandig leerden wonen. “Ik leer mensen niet alleen omgaan met een blindegeleidestok of een hond. Maar bijvoorbeeld ook koken, schoonmaken, wassen en omgaan met seksualiteit en vriendschap”, zegt Marcus.

Hij is al ruim 45 jaar begeleider en mobiliteitstrainer bij de stichting. “We moesten alles zelf uitvinden. Hoe leer je iemand snijden zonder in de vingers te hakken? Of voelen of aardappels al geschild zijn? Dat ontdek je samen.”