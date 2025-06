14 pinguïns dood in Beekse Bergen, waardoor is een raadsel

De Beekse Bergen heeft in korte tijd afscheid moeten nemen van veertien pinguïns. Ze woonden hiervoor bijna allemaal in AquaZoo in Leeuwarden. Omdat daar vorig jaar meerdere pinguïns stierven door een ziekte, verhuisden de overige elf dieren naar de Beekse Bergen. Nu zijn ze daar alsnog overleden. Ook drie andere pinguïns, die al die tijd al in de Beekse Bergen woonden, zijn dood.

De Friese pinguïns waren niet ziek toen ze naar Brabant verhuisden. "Maar later kregen ze helaas toch vergelijkbare symptomen als de pinguïns die eerder overleden in AquaZoo", legt een voorlichter van de dierentuin uit. De dieren werden al die tijd goed in de gaten gehouden door dierenartsen en verzorgers.