Komt er een kopverbod voor voetballers? 'Het hoort er gewoon bij'

Beperk het aantal kopballen bij prof- en amateurvoetballers en verbiedt het voor voetballende jeugd. Dat adviseert de Gezondheidsraad donderdag in een nieuw advies aan het kabinet. Vooral profvoetballers en topamateurs hebben tot wel drie keer meer kans om later dement te worden. "Je kunt het niet uitbannen", denkt oud-PSV'er en fervent 'kopper' Danny Koevermans.

Het is al langer bekend dat er risico's zijn voor oud-voetballers die veel hebben gekopt. "Dat is natuurlijk niet geruststellend", zegt oud PSV-spits Danny Koevermans, die tegenwoordig in Helmond woont.

"Er zijn genoeg spelers die veel koppen, maar wat is dan precies 'veel'?" De oud-speler kan zich voorstellen dat er met jaren onderzoek en uitslagen een verband te leggen is. "Daar ben ik al jaren bezorgd over." Maar, zegt hij, "Er zijn genoeg mensen die Alzheimer krijgen en nooit hebben gevoetbald."