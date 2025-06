Problemen bij daklozenopvang: incidenten en tekort aan bedden

Er zijn problemen bij de doorstroomvoorziening voor dak- en thuisloze mensen (DSV) aan de Slingerweg in Breda. De opvang zit vol en er hebben zich de laatste tijd wat incidenten met cliënten voorgedaan. Om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen, zijn er tien mensen overgeplaatst naar een noodvoorziening die eigenlijk alleen in de winter open is. "Het piept en het kraakt en het is mensonterend, want de doorstroomvoorziening stroomt niet door maar zit verstopt."

Een aantal cliënten van de DSV zit al een jaar in de daklozenopvang aan de Slingerweg te wachten om door te kunnen stromen naar een eigen woning. Maar in plaats daarvan zijn ze nu ineens verplaatst naar de noodopvang aan de Riethil in Breda. Een locatie die veel soberder is met minder voorzieningen (bed, bad, brood) en waar de dak- en thuislozen weer gezamenlijk op een slaapzaal liggen.

"Er is al geruime tijd sprake van een hoge bezetting in de DSV", schrijft wethouder Arnaud van Vliet in een brief aan de gemeenteraad. "Deze situatie wordt veroorzaakt door enerzijds een aanhoudende instroom van nieuwe cliënten. Anderzijds is het steeds lastiger om voor mensen met meervoudige (complexe) problematiek een duurzame plek te organiseren. Hierdoor verblijven zij langer dan wenselijk in de DSV."

Maar er speelt meer. Via de wethouder kaart SMO, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang, ook andere problemen aan. Er hebben zich de afgelopen tijd in de DSV wat incidenten voorgedaan met cliënten. Wat is niet duidelijk.