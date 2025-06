Strijd tegen dumpingen bij ondergrondse containers: boetes gaan omhoog

Overtreders die afval dumpen bij ondergrondse containers in Den Bosch krijgen in 2026 een hogere boete. De boete stijgt van 150 euro naar 220 euro per overtreding. Met deze maatregel moeten de twee fulltime handhavers in dienst kunnen blijven.

De gemeente startte in januari 2023 met een proef om zwerfafval en dumpingen te verminderen. Hiervoor werden boa's ingezet die zowel preventieve als handhavende maatregelen namen. Die proef wordt in ieder geval verlengd, besloot de gemeenteraad onlangs. Tijdens de proef zijn er meer boetes uitgedeeld en zijn er meer meldingen gedaan van afvaldumpingen. Volgens de gemeente is dat een logisch gevolg van het werk van de handhavers. Uit de cijfers blijkt niet of het beboeten daadwerkelijk zorgt dat mensen zich beter aan de regels houden, schrijft Dtv Nieuws. Wel concludeert Den Bosch dat het aantal locaties waar afval wordt gedumpt minder wordt, met name in de wijken. Dat geldt niet voor ondergrondse containers in de buurt van winkelcentra, daar wordt het probleem juist groter. Tuinstoelen en een speedboot

Het is de laatste jaren steeds een puinhoop bij de ondergrondse containers in Den Bosch, maar ook in Oss speelt het probleem. Kinderzitjes, wasmanden, meubels, bank en tuinstoelen en een speedboot werden er in de loop der jaren gevonden bij de containers.. De kosten komen voor rekening van de gemeenten en dus de belastingbetaler. "We hebben natuurlijk extra kosten voor het personeel en het voertuig, maar ook kosten voor het laten verwerken van het afval", zei een gemeentewoordvoerder eerder. "Normaal gesproken zou de eigenaar grofvuil naar het milieustation brengen en de bijbehorende kosten hiervoor betalen. Deze kosten komen nu voor de rekening van de gemeente." Oss nam eerder al maatregelen door alle oranje containers voor plastic, metaal en drinkpakken weg te halen.