Pinkersterweekend begint met buien, zonnetje komt langzaam tevoorschijn

Met een lang pinksterweekend voor de boeg wordt er drukte verwacht op de vakantieparken, campings, festivals, attractieparken, dierentuinen en natuurgebieden in onze provincie. Een stralend zonnetje en hoge temperaturen maken het dan extra aangenaam. Toch moeten vakantiegangers een groot gedeelte van het weekend even doorbijten, want het zonnetje komt langzaam tevoorschijn. "De bonusdag op maandag is met afstand de beste dag", vertelt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza.

"Mensen die vrijdag heel vroeg uit de veren waren, hebben een paar buien gehad", vertelt Willemsen in het Omroep Brabant radioprogramma KEIgoeiemorgen! Wie later op de ochtend naar buiten kijkt, ziet geregeld een stralend zonnetje. Toch is dat geen garantie voor de rest van het weekend.