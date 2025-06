Rechter: TU/e moet professor ruim een ton betalen na oneerlijk ontslag

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) moet een professor uit Iran ruim 106.000 euro betalen, omdat hij eerst een officiële baan aangeboden kreeg, maar kort voor zijn eerste werkdag toch werd afgewezen. De rechter oordeelde donderdag dat dit neerkomt op discriminatie.

De man solliciteerde in 2023 op de functie van hoogleraar en leerstoelhouder bij Structural Engineering and Design of Concrete Structures aan de TU/e. Na een intensieve sollicitatieprocedure kreeg hij op 1 december per e-mail te horen dat hij was aangenomen en een jaarcontract zou krijgen. De professor, die toen al werkte aan de Universiteit van Southampton in Engeland, begon direct met voorbereidingen om naar Nederland te emigreren.

Maar drie maanden later kreeg hij onverwachts een brief: de aanstelling ging toch niet door. De TU/e gaf aan dat het college van bestuur het aanbod niet officieel had goedgekeurd en dat dat wel nodig was. De professor vermoedde dat hij was afgewezen vanwege zijn Iraanse afkomst en stapte naar de rechter.