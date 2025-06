Gebiedsverboden voor vervelende jongeren op fatbikes: ‘Nu is het klaar'

Een groep jongeren in Etten-Leur heeft een gebiedsverbod van drie maanden gekregen. Volgens burgemeester Marina Starmans zorgt de groep al langere tijd voor overlast in het dorp en is het tijd om in te grijpen. "Wie niet wil luisteren, merkt de gevolgen.”

De jongeren waren betrokken bij verschillende incidenten en verstoring van de openbare orde. De groep viel al rijdend op fatbikes andere mensen lastig en schold voorbijgangers uit.