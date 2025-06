Brabant in de greep van exoten: geen grip op kreeft, klauw en gans

De Amerikaanse rivierkreeft en reuzenberenklauw: invasieve exoten rukken op in Brabant. De planten en dieren komen van oorsprong niet voor in Nederland, maar verspreiden zich razendsnel, vaak zonder natuurlijke vijanden. Ze verstoren ecosystemen, brengen risico’s met zich mee voor de volksgezondheid en veroorzaken schade aan landbouw, infrastructuur en natuur. Deze exoten komen het meest in Brabant voor.

Kreeften slopen dijken

De Amerikaanse rivierkreeft, herkenbaar aan zijn felrode kleur, graaft graag gangen in oevers en dijken. Daarmee vormt hij een directe bedreiging voor de waterveiligheid in Brabant. De kreeft eet vissen, amfibieën en insecten en verdringt zo inheemse soorten. Bovendien draagt hij een schimmel bij zich die Europese kreeften fataal wordt. De provincie overweegt serieuze bestrijdingsmaatregelen – al stellen sommigen met een knipoog voor om hem massaal op de barbecue te leggen.

De rivierkreeft (foto: Jeanine van den Berg).

Aziatische hoornaars jagen bijenkasten leeg

De Aziatische hoornaar is een grote, agressieve wespensoort die honingbijen opjaagt en complete bijenkasten uitroeit. Het beestje is aan een flinke opmars bezig in het zuiden van ons land en imkers maken zich grote zorgen. In Reusel-De Mierden wisten ze de explosieve groei deels in te dammen met zelfgemaakte vallen. Daar zijn de afgelopen twee maanden ruim driehonderd koninginnen van de hoornaar gevangen. Volgens de bijenhoudersvereniging is hun totale vangst goed voor vijftien procent van alle gevangen en geregistreerde Aziatische hoornaars in onze provincie.

Lees ook Peter heeft zijn vriezer vol liggen met Aziatische hoornaars, dit is waarom

De hoornaar bereikte Europa via vrachtschepen en verspreidde zich razendsnel. De schade is groot: bestuiving van gewassen komt in gevaar, de honingproductie daalt en de bijenpopulatie staat onder druk. Juist bijen zijn essentieel voor landbouw en natuur. Ondanks inspanningen van gemeenten blijkt effectieve bestrijding bijzonder lastig.

Een Europese hoornaar (foto: Peter Nabben).

Brandblaren door reuzen in de berm

De reuzenberenklauw is een plant die tot vijf meter hoog kan worden. Het sap veroorzaakt ernstige brandwonden en blaren bij contact met zonlicht. De plant komt oorspronkelijk uit de Kaukasus, maar verspreidt zich snel en verdringt inheemse flora met duizenden zaden. In Brabant groeit hij veelvuldig langs bermen, slootkanten en in natuurgebieden – en behoort tot de meest hardnekkige exoten om te bestrijden.

De reuzenberenklauw in bosgebied Drijflanen.

Wortels die asfalt openbreken

Ook de Japanse duizendknoop is een van de moeilijkst te bestrijden exotische planten. De plant groeit dwars door muren, asfalt en leidingen heen. De wortels reiken tot een meter diep en lopen opnieuw uit, zelfs vanuit piepkleine stukjes. Daardoor verdringt hij andere planten én richt hij forse schade aan infrastructuur aan. In Nederland heeft de duizendknoop geen natuurlijke vijanden, wat verwijdering extreem moeilijk maakt.

De Japanse duizendknoop

Overlast van Nijlganzen

De Nijlgangs komt oorspronkelijk uit Afrika en werd ooit als siervogel gehouden. Toen zij ontsnapten, vormden zij verwilderde populaties in onder meer Nederland. Nu broedt hij veel in Brabant, verdringt hij andere watervogels, veroorzaakt overlast in steden en beschadigt graslanden. Jaarlijks worden er duizenden afgeschoten, maar de populatie blijft groeien. De provincie overweegt strengere maatregelen, zoals subsidies voor beheersing.

Nijlgans Saxifraga (foto: Tom Heijnen)

Groene deken op het water

De grote waternavel, afkomstig uit Noord-Amerika, bedekt sloten en vijvers met een dikke laag drijvende bladeren. Hij verstikt licht en zuurstof in het water, waardoor het onderwaterleven afsterft. De oeverplant werd ooit ingevoerd voor tuinvijvers, maar verspreidt zich razendsnel en is ook moeilijk te verwijderen. Eén stukje is genoeg voor een nieuwe plaag. Het herstel van watergangen is moeilijk en kostbaar.

Dit kan waternavel met de wateren doen (archieffoto: Flickr/Gordon Joly)