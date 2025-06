Ronald (62) op jacht naar WK-winst tussen de octopussen en koraal

De één is goed in voetbal en de ander heeft meer talent voor tennis, maar waar de 62-jarige Ronald Faber uit Bergen op Zoom in uitblinkt, hoor je niet zo vaak: hij is een meester in onderwaterfilmen. Ronald heeft zoveel talent hij dit jaar mee mag doen aan het WK in Spanje.

En hij denkt, samen met zijn assistent Yvonne Tijmes (65) uit Bergen op Zoom, een goede kans te maken om te winnen, vertelt hij door een ietwat slechte verbinding op weg naar zijn vakantieadres in de Ardennen. "In 2019 deed ik ook al mee aan het WK, toen eindigde ik als vierde." In 2016 deed de zoutwaterduiker mee aan het EK, waar hij een indrukwekkende tweede plaats bemachtigde. Met deze film werd Ronald in 2016 op het EK tweede:

"De bedoeling is dat je met je camera het onderwaterleven zo goed mogelijk in kaart brengt", vertelt Ronald. "Je filmt in de zee vissen en koraal. Je krijgt maar een paar uur om te monteren en de beelden worden door een professionele zevenledige jury beoordeeld op stabiliteit, creativiteit en storytelling." Slechts dertig procent van de beelden mag je boven water schieten.

En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Ronald: "Je hebt beperkt zicht door plankton en vuil in de zee. Verder is er een sterke stroming en maar beperkt de tijd om te filmen, omdat je duikfles na een tijdje leeg is." Gelukkig hoeft hij niet alles alleen te doen. Terwijl Ronald zich concentreert op octopussen, naaktslakken, bijna uitgestorven bloedkoraal en anderhalve meterlange baarzen, helpt Yvonne hem met andere belangrijke zaken. "Ze gaat ondertussen op zoek naar andere dingen die ik kan filmen en ze houdt ook bij wanneer onze zuurstof op is en hoe diep we zitten." Beelden die dieper dan dertig meter gefilmd zijn, mogen namelijk niet worden gebruikt.

Zo ziet dat er dan uiteindelijk uit (foto: Ronald Faber).