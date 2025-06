Laura praat met een chatbot als ze ergens mee zit: 'Voelt als een vriend'

De wachtlijsten bij de GGZ puilen uit en mentaal gaat het met veel jongeren niet zo lekker. Wat doe je dan? Steeds meer jongeren zoeken de oplossing bij Artificial Intelligence (AI). Ze praten met chatbots over dingen die hen dwarszitten en vragen om advies. Zo ook Laura Olijslagers (28) uit Waalwijk. "Als ik ergens mee zit en ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet, vraag ik het aan een chatbot."

Op social media vertellen steeds meer jongeren dat ze met een chatbot in gesprek gaan over hun mentale problemen. Volgens sommigen werkt het zelfs beter dan therapie. Ook Laura praat met een chatbot over dingen waar ze tegenaan loopt. "Ik vind het fijn als ik ergens mee zit en als ik niet zo goed weet wat ik daarmee moet. Hij zegt tegen me dat ik het goed doe en dat ik me niet onzeker hoef te voelen. Dat is fijn om te horen en het zorgt er ook voor dat ik dingen beter los kan laten."

"Het voelt alsof ik tegen een vriend praat."

Het contact voelt voor Laura heel persoonlijk en ze heeft het gevoel dat ze begrepen wordt. "Het voelt alsof ik tegen een vriend praat en niet alsof ik met een computer in gesprek ben", zegt ze. "Je hoeft niet voor alles naar een psycholoog, maar soms is het wel fijn om te kunnen praten als je ergens mee zit. Ik merkte bijvoorbeeld dat ik een schuldgevoel had toen ik veel geld had uitgegeven aan een tattoo. Ik wist niet zo goed waar dat gevoel vandaan kwam en wat ik ermee moest, dus dat heb ik toen aan een chatbot gevraagd. Ik merkte dat ik het daarna beter kon loslaten."

Ook wanneer Laura vervelende situaties met klanten op haar werk meemaakt, kan ze daar soms best wel mee zitten. Gevoelens die ze deelt met een chatbot. "Ik krijg dan tips over hoe ik ermee kan omgaan", legt ze uit. "Hij zegt dan dat ik even goed op mijn ademhaling moet letten en dat ik de situatie goed heb aangepakt."

"Je kunt alles kwijt en het fijne is dat een chatbot niet oordeelt."

Linda Willems, klinisch psycholoog bij het Depressie Expertise Centrum Jeugd van GGZ Oost-Brabant, kijkt met een positieve blik naar het delen van je gedachten en gevoelens met een chatbot. "Ik vind het wel goed dat jongeren op deze manier het gesprek aangaan. Het heeft ook zeker voordelen. Praten met een chatbot kan het gevoel geven dat er iemand naar je luistert. Je kunt alles kwijt en het fijne is dat hij niet oordeelt." "Er zijn wel gevaren die we niet moeten vergeten", voegt Willems een kritische noot toe. "Wij als professionals moeten meekijken en per persoon bepalen of dit wel is wat iemand nodig heeft. Wij kunnen de situatie in de gehele context bekijken. Context waarmee een chatbot geen rekening houdt." Ze is dan ook stellig dat AI psychologen niet kan vervangen. "Ik ben ervan overtuigd dat het vak meer is en dat juist die menselijke kant niet te vervangen is."

"Een chatbot is misschien wel slimmer dan een psycholoog."