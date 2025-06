Dansen in modder voorbij, festivals nemen maatregelen tegen wateroverlast

Het festivalterrein van Harmony of Hardcore en 7th Sunday in Erp is dankzij nieuwe maatregelen voorbereid op regen dit pinksterweekend. Aankomend weekend worden er flinke buien en zelfs onweer verwacht, maar de festivals denken dat dansen in een modderpoel verleden tijd is. "Het terrein ligt er veel beter bij", vertelt woordvoerder Geertje van Zoggel.

Poncho’s, regenlaarzen en tot aan de knieën in de blubber: drie jaar geleden kregen medewerkers en bezoekers van het festival 7th Sunday te maken met extreme regenval. Er was 11 millimeter regen voorspeld, maar er kwam bijna 60 millimeter naar beneden.

"Het was die pinksterzondag de natste dag sinds 1969. Met zoveel regen was ieder festivalterrein weggespoeld", blikt Geertje terug.

Festivalbezoekers in ons land zijn gewend aan de regen, maar bliksem en onweer kunnen gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Vorige week werd het KOZ festival in Deurne nog vroegtijdig afgelast door noodweer.

Als het zover komt dit pinksterweekend houdt de organisatie van Harmony of Hardcore en 7th Sunday het weer nauwlettend in de gaten. "Er is iemand die het weerbericht constant voor ons monitort en de situatie wordt steeds opnieuw overlegt in het crisismanagementteam, waarin we meerdere keren per festival samenkomen", legt de woordvoerster uit.

Dat crisismanagementteam bestaat onder andere uit de festivalorganisatie, de beveiliging, de politie en de veiligheidsregio. "We houden het weer nauwlettend in de gaten en als het moet geven we boodschappen door aan bezoekers via de LED-schermen. Maar er wordt veel minder regen voorspelt dan drie jaar geleden en het terrein ligt er veel beter bij", blikt Geertje positief vooruit.