Klimaatcoaches en energiefixers helpen inwoners bij verduurzamen huizen

Met klimaatcoaches en een bakfiets vol klusmateriaal helpt energiecoöperatie ECLoZ|om inwoners van de gemeente Loon op Zand bij het energiezuiniger maken van hun huizen. “Hierdoor wonen zij comfortabeler en het is goed voor de portemonnee. We wekken ook onze eigen energie op.”

Energiecoach Jos de Nijs van het lokale Energie Collectief Loon op Zand (ECLoZ) zwaait in de hal van familie van Os uit De Moer de deur van de meterkast open. “Kijk, jullie vloerverwarmingspomp die water door de leidingen pompt, draait altijd. Dat slurpt energie”, zegt hij tegen bewoner Ton van Os. “Je kunt voor een paar tientjes een pompschakelaar kopen die ervoor zorgt dat de pomp alleen aangaat als de vloer warmte nodig heeft. Je bespaart dan uiteindelijk ongeveer 55 euro per jaar.” Ton van Os luistert aandachtig. “We hebben best wat op orde”, zegt hij. “Hoog rendement dubbel glas en zestien zonnepanelen op het dak. Maar ik wil weten wat ik nog meer kan doen. We vinden duurzaamheid belangrijk en het is fijn om te besparen. De tip voor een pompschakelaar, daar heb ik wat aan.” Kierenjacht

Vrijwilligers Jos de Nijs en Wim Eijken zijn aangesloten bij energiecoöperatie ECLoZ, een groep mensen (zo’n 475 leden) die sinds 2014 samen hun gemeente Loon op Zand willen verduurzamen. Inmiddels telt Nederland ruim zevenhonderd van deze energiecoöperaties. Als opgeleide energiecoaches helpen zij inwoners bij energiebesparingen.

Energiecoaches Jos en Wim geven besparingsadvies aan bewoner Ton (foto: Marleen Kuijsters).

“Wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken”, zegt Wim. “We hebben de laatste paar jaar ruim driehonderd mensen besparingsadvies gegeven. Laatst bleek een gezin altijd de waakvlam van de gaskachel aan te laten staan. Nu zetten ze die uit, dat bespaart hen bijna 200 euro per jaar. Het is dan wel verstandig de haard goed schoon te maken .” Jos vult aan: “Het is goed om op kierenjacht te gaan. Werken met tochtstrips bespaart gemiddeld 70 euro per jaar.” Het lukt volgens Wim niet iedereen om de radiatorfolie, tochtstrips en brievenbusborstels aan te brengen of verwarmingsbuizen op zolder te isoleren. “Onze energiefixers schieten dan te hulp. Ze komen met hun bakfiets vol materialen langs huis om te klussen. Voor mensen die dit niet zelf kunnen betalen, is het gratis.” Zelf stroom opwekken

Naast het geven van isolatietips wekt ECLoZ zelf energie op. De energiecoöperatie vormt samen met meer dan tachtig andere lokale energiecoöperaties het nieuwe energie collectief. Leden kunnen deze energie afnemen. “Met de winst maken we de stroom goedkoper en bouwen we nieuwe duurzame opwekinstallaties”, legt vrijwilliger en bestuurder Wil van Loon uit. “De daken van boerderij Sjaak Sprangers en de sporthal De Werft in Kaatsheuvel liggen vol zonnepanelen. En ons eigen zonnepark BurgerZonnepark in Loon op Zand levert jaarlijks 9.700 MWh duurzame stroom op, te vergelijken met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3000 huishoudens.” Vrijwilliger en bestuurder Nanny Verheijen vult aan: “Daarnaast maken we onderdeel uit van windmolenpark Spinderwind in Tilburg Noord, een project dat we samen met tien andere energiecoöperaties in de regio hebben opgezet.” Wil: “We willen energie van dichtbij, niet uit verre landen. Hoe mooi zou het zijn als we in de toekomst vanuit ons eigen zonnepark een rechtstreekste kabel kunnen laten lopen naar bijvoorbeeld bedrijven in de omgeving.”

Vrijwilligers en bestuurders Nanny en Wil (foto: Marleen Kuijsters).

Nanny bekijkt de toekomst positief: “Er worden stappen gezet. Als mensen hun huis verduurzamen wonen ze comfortabeler, het tocht er bijvoorbeeld minder. Het is ook goed voor de portemonnee. Tegelijkertijd is er nog veel te doen.” Wil: “We blijven ons inzetten voor een energieneutraal Loon op Zand in 2045.” Terug in De Moer wijst Wim op de mogelijkheid om in de winter warmtebeeldfoto’s te laten maken. Hierop kunnen huiseigenaren zien waar in hun woning warmte weglekt en waar isoleren geld en energie bespaart. “Je ziet kleur waar het warm is. Voor het maken van een foto moet het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur 15 graden zijn. We kunnen dat beter in de winter doen.” Dat ziet Ton van Os wel zitten. “Kom in de winter maar een keer terug.”