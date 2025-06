Restanten van drugslab gevonden in loods op industrieterrein

In een loods op een industrieterrein aan de Ettenseweg in Roosendaal zijn vrijdagmiddag restanten van een drugslab gevonden. Het drugslab was volgens de politie niet meer in werking, maar er stond apparatuur binnen zoals ketels om drugs in te koken.

Op het moment dat de politie het niet-werkende drugslab ontdekte, was er niemand aanwezig in de loods. Er zijn ook geen aanhoudingen gedaan die iets te maken hebben met de vondst. De politie doet onderzoek in het voormalige drugslab. De brandweer is ook aanwezig om metingen te doen naar gevaarlijke stoffen die mogelijk vrijkomen bij het maken van drugs.

Foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink

Foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink

Foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink

Foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink