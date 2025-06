Wethouder stopt na 'nee' tegen windmolens: 'Maar alleen zon is niet genoeg'

Gemeenteraadsleden in Vught stemden onverwachts tegen de komst van twee tot vier windmolens bij Cromvoirt of op de Distelberg. Met grote politieke gevolgen: PvdA-GroenLinks stapte uit de coalitie en wethouder Nino de Lange legde zijn functie neer. “Wie wind uitsluit, doet dat uit angst voor kritiek van inwoners”, aldus PvdA-GroenLinks.

Het protest tegen windmolens is niet nieuw, maar het komt niet vaak voor dat er een coalitie op valt. Toch is dat een te snelle conclusie volgens het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES), dat in de gaten houdt hoe de energietransitie per regio verloopt. “Het kan voorkomen, maar vaak spelen er meerdere kwesties tegelijk.” Cijfers over het aantal gevallen colleges door windbeleid zijn er niet. “Het gebeurt in ieder geval niet elke week."

Niet alleen in Vught, waar dus een meerderheid tegen de komst van windmolens stemde, maar ook in Oss, Altena en Goirle rommelt het rondom windenergie. Hoe gaat het met de energietransitie in Brabant en waarom is er zo veel discussie over?