Touringcar vliegt rijdend in brand, chauffeur reageert nuchter

Een bus is vrijdagmiddag in brand gevlogen terwijl de chauffeur over de Loosbroekseweg in Loosbroek reed. De man zat in z'n eentje in het voertuig en kon op tijd wegkomen. Wel is de bus volledig verwoest.

De chauffeur reageerde kalm. Hij zou nog een identieke touringcar hebben, maar dan in het zwart. "Hij overweegt de voorruit daarvan te hergebruiken", vertelt onze 112-verslaggever. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De bus moest door een berger worden afgevoerd.