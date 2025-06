Zo komt het vernieuwde PSV-stadion eruit te zien

Het is zomerstop in de voetbalwereld, maar in het Eindhovense Philips Stadion zitten ze de komende weken niet stil. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw spelersgebied. PSV laat vrijdag aan de hand van schetsen zien hoe het stadion eruit komt te zien.

Na de laatste thuiswedstrijd is PSV gelijk van start gegaan met de verbouwing. Er komt een vernieuwd spelersgebied met verbeterde kleedkamers, spelerstunnel en een mixed zone. En er komen meer toiletten, cateringpunten en betere faciliteiten voor de supporters.

Ook de Bestuur& Sponsoretage gaat op de schop, de scoreborden worden vervangen en er komen extra skyboxen. Tegelijkertijd wordt ook de derde verdieping op zuid vernieuwd. De tijd dringt voor PSV, want de werkzaamheden moeten af zijn voor eind juli. Dan begint de eerste oefenwedstrijd. Tot die tijd blijft het stadion toegankelijk voor publiek, maar er zijn wel gevolgen de PSV Stadiontour. Ook op PSV Campus De Herdgang wordt verbouwd. Inmiddels staat er al een frame van wat het nieuwe Stadion De Herdgang moet worden.

Vernieuwde PSV Campus De Herdgang (foto: A&E Architecten/PSV).

Een schets van de nieuwe skybox noord (foto: A&E Architecten/PSV)

Ook de kleedkamers worden aangepakt (foto: A&E Architecten/PSV).