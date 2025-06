Failliete Taxi Van Gerwen deels gered door touringcarbedrijf

Er is een overnamekandidaat gevonden voor een deel van het failliete taxibedrijf Van Gerwen. Het bedrijf vroeg eind mei faillissement aan. Sindsdien was het onduidelijk of er een doorstart mogelijk zou zijn. Curator Floris Dix liet vrijdagmiddag aan het personeel weten dat er een overeenstemming is bereikt.

Een gedeelte van de activiteiten van Taxi Van Gerwen zal worden overgenomen door Fassbender, een transportbedrijf dat is gespecialiseerd in de verhuur van touringcars. "Wij nemen het leerlingenvervoer over van Van Gerwen in Veldhoven, Heeze-Leende en Oirschot", vertelt eigenaar Twan Fassbender enthousiast.

Ook een deel van de voertuigen en het personeel van het taxibedrijf gaat mee naar de nieuwe eigenaar. Fassbender schat dat het in totaal om zo'n 60 procent van het bedrijf gaat.

"Personeel kan nu zelf beslissen of zij in dienst willen treden bij Fassbender."

De medewerkers van Van Gerwen zijn vrijdagmiddag per e-mail door curator Floris Dix op de hoogte gebracht van de overname. "Zij kunnen nu zelf beslissen of zij in dienst willen treden bij Fassbender. Iedereen is vrij om hierin een eigen keuze te maken", zegt Dix. "Het is super wat het personeel doet", spreekt Dix zijn waardering uit. "Ze blijven werken ondanks het faillissement. Je merkt dat ze echt betrokken zijn bij hun werk en dat draagt bij aan hun motivatie om door te gaan." Voor Fassbender is het de eerste keer dat zij taxivervoer op zich nemen. Tot nu toe was het bedrijf gespecialiseerd in touringcarverhuur en transport, al heeft het wel ervaring met personenvervoer.