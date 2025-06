Ton had een speciale gast in huis, Frans vertelt wat er op bezoek was

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een lieveheersbeestje in camouflagepak en een schitterende kever. Deel een van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Insect gevonden, maar wat is het?

De larve van het dwergkapoentje (foto: Koos Verheijden).

Koos Verheijden stuurde mij een foto van een wittig wollig diertje. Hij wil graag weten welk insect het is. Volgens mij is het een larve van het dwergkapoentje. Dwergkapoentjes behoren tot de familie van de lieveheersbeestjes. In eerste instantie lijkt het diertje op een witte wolluis. Dat is ook zijn/haar truc, want met dit pakje aan kunnen ze dicht bij die witte wolluizen komen.

Wolluizen op een blad (foto: Biobestrijding).

Ze maken dit pakje overigens zelf, want het zijn de washaren van de larve. De larve van het dwergkapoentje scheidt deze af zodat het dwergkapoentje minder opvalt tussen de prooidieren, de wolluizen. Eenmaal in de buurt slaan ze hun slag en eten ze de aanwezige witte wolluizen, zoveel als ze kunnen, op. Dwergkapoentjes zijn binnen de lieveheersbeestjesfamilie weer een onderfamilie en zijn erg klein, hooguit twee millimeter. Een libel in huis

De bosbeekjuffer (foto: Ton van den Broek).

Ton van den Broek zag in zijn huis een libel met een donkerblauw achterlijf en geheel zwarte vleugels. Hij vraagt zich af welke libel het is en of deze libel bijzonder is? Dat laatste is zeker het geval. De libel/juffer die hij zag is het mannetje van de bosbeekjuffer en bosbeekjuffers zijn niet algemeen.

Een weidebeekjuffermannetje (foto: Antoin van der Heijden).

Overigens lijkt binnen de juffersgroep één juffer erg op de bosbeekjuffer en dat is de mannelijke weidebeekjuffer, zie de foto hierboven. Het verschil zit 'em vooral in het feit dat de bosbeekjuffer helemaal zwarte vleugels heeft en de weidebeekjuffer niet. Met name op het eind van de vleugels, die zijn bij de weidebeekjuffer zelfs doorzichtig. Bosbeekjuffers komen vooral voor bij meanderende beken, die ook nog eens schaduw kennen en zuurstofrijk zijn. Een grote variatie qua stroomsnelheid van zo’n beek is ook van belang voor dit dier. Liefst met begroeide delen van de beek en zonrijke delen. Als je eenmaal zo’n bosbeekjuffermannetje hebt zien fladderen, dan verdwijnt dit beeld nooit meer uit je hoofd.

Een kever aangetroffen, wat is de naam?

Zomersmaragd (foto: Marianne Wijten).

Marianne Wijten kwam op een ochtend een bijzondere kever tegen. Op de foto die zij stuurde, zie je een kever met metallic groene dekschilden en op die dekschilden ook een beetje een metallic bruine kleur. Volgens mij is het de zomersmaragd kever, kortweg zomersmaragd. Deze Nederlandse naam heeft het diertje overigens pas sinds kort. Daarvoor stond deze kever bekend onder de naam anomala dubia. De zomersmaragd behoort net zoals onze meikever en mestkever tot de familie van de bladsprietkevers. De larven heten dus ook engerlingen. Deze engerlingen zijn vaak te vinden bij kerstbomen, sierplanten en grassen maar ook aspergeplanten. Van die laatste soort verschijnen er steeds meer in ons Brabantse land, dus zal deze smaragdkever het hier heel prettig vinden. De volwassen kevers kun je zien tussen mei en augustus. Op hun menu staan verschillende bladeren, zoals van asperges en sierplanten. Na de paring graven de vrouwtjes zich in kaal zand in en leggen dan pas de eitjes. Rubriek mooie foto’s

De gewonde kameleonspin met een steenhommel (foto: Frenk van Mulukom).

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Frenk van Mulukom. Hij legde een gewone kameleonspin die een steenhommel gevangen had prachtig vast. Deze spin hoort thuis bij de familie van de krabspinnen. Natuurtip

