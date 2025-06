Twee schapen uit tuin van shoarmazaak weggehaald door NVWA

Twee schapen zijn donderdag uit de tuin gehaald van een shoarmazaak in Veldhoven. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zaterdag. De schapen hadden geen oormerk. Daarom werden ze weggehaald bij de eigenaren.

De NVWA ging donderdagmiddag na een melding naar de shoarmazaak in Veldhoven toe. Daar werden de twee schapen in de tuin gevonden. In de tuin was ook een schuur waar de dieren in verbleven en waar stro in lag.

Volgens de NVWA hadden de schapen geen oormerk. Dat is een plaatje in het oor van een dier waaraan het geïdentificeerd kan worden. Zo kunnen bijvoorbeeld eerdere ziektes en de herkomst van het beest bepaald worden.

"De twee schapen hadden wel een gat in het oor, maar geen oormerk", vertelt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp, de organisatie die de schapen heeft opgehaald. De oormerken worden volgens haar vaak verwijderd door de verkoper omdat men niet wil dat men achter de herkomst van de dieren komt of omdat de dieren zijn gestolen.

"In dit geval ging het om eigenaren die de schapen hadden gekocht van een boer", zegt een woordvoerder van de NVWA. "Ze waren niet goed op de hoogte van de regels. Een oormerk is verplicht."

Opvanglocatie

De schapen zijn door de dierenwelzijnsorganisatie opgehaald en naar een opvanglocatie in het Limburgse Horn gebracht. "Daar zitten ze in quarantaine, omdat we niet weten waar de dieren vandaan komen. Als na een bloedtest blijkt dat ze gezond zijn dan zoeken we mensen die de dieren een thuis kunnen geven", vertelt Van de Werd.

Comité Dierennoodhulp heeft afspraken met de NVWA om schapen die geen oormerken hebben, en die voor illegale slacht door politie en NVWA aangetroffen worden, te mogen opvangen. Voorheen werden deze schapen volgens Van de Werd vaak alsnog naar een slachthuis gebracht.

Hoewel het Comité Dierennoodhulp in een verklaring de vondst van de schapen in een adem noemt met het illegaal slachten van de dieren, blijkt daarvan geen sprake te zijn. De NVWA benadrukt dat er geen aanwijzingen zouden zijn dat de schapen geslacht zouden worden.

Extra controles

Tijdens het Offerfeest (Eid al-Adha) controleren NVWA-dierenartsen in slachthuizen scherp of het slachten volgens de regels gebeurt. Buiten de slachthuizen zijn er extra controles en komt de dienst in actie na meldingen.

Volgens de NVWA viel de controle bij de shoarmazaak in Veldhoven niet onder deze extra controles. "Onze inspecteurs doen van tevoren eerst een onderzoekje voor ze ergens dieren weghalen, in dit geval ging het uitsluitend om een ontbrekend oormerk."