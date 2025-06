Twee schapen van illegale slacht gered uit tuin van shoarmazaak

Twee schapen zijn donderdag uit de tuin gehaald van een shoarmazaak in Veldhoven. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zaterdag, op de tweede dag van het Offerfeest. Samen met de politie controleert de NVWA tijdens het Offerfeest bij illegale slachterijen om te kijken of het slachten volgens de regels gebeurt bijvoorbeeld met verdoving.

"De twee schapen hadden wel een gat in het oor, maar geen oormerk", vertelt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp, de organisatie die de schapen heeft opgehaald. De oormerken worden volgens haar vaak verwijderd door de verkoper omdat men niet wil dat men achter de herkomst van de dieren komt, of de dieren zijn gestolen.

De NVWA ging donderdagmiddag na een melding naar de shoarmazaak in Veldhoven. Daar werden de twee schapen in de tuin gevonden. In de tuin was ook een schuur waar de dieren in verbleven en waar stro lag.

Opvanglocatie

De schapen zijn door de dierenwelzijnsorganisatie opgehaald en naar een opvanglocatie in het Limburgse Horn gebracht. "Daar zitten ze in quarantaine, omdat we niet weten waar de dieren vandaan komen. Als na een bloedtest blijkt dat ze gezond zijn dan zoeken we mensen die de dieren een thuis kunnen geven", vertelt Van de Werd.

Comité Dierennoodhulp heeft afspraken met de NVWA om schapen die geen oormerken hebben, en die voor illegale slacht voor het offerfeest door politie en NVWA aangetroffen worden, te mogen opvangen. Voorheen werden deze schapen volgens Van de Werd vaak alsnog naar een slachthuis gebracht.

Onverdoofd slachten

Tijdens het Offerfeest (Eid al-Adha) controleren NVWA-dierenartsen in slachthuizen scherp of het slachten volgens de regels gebeurt. Buiten de slachthuizen zijn er extra controles en komt de dienst in actie na meldingen.

De boete voor illegaal onverdoofd slachten kan oplopen tot 103.000 euro. Overtreders riskeren bovendien een celstraf tot maximaal zes jaar, waarschuwt de NVWA. Het Offerfeest duurt nog tot en met zondag.