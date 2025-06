Bestelbus belandt in kanaal via aarden wal van een meter hoog

Een elektrische bestelbus is zaterdagochtend in het kanaal aan de Kwadestraat in Breugel beland. Het ging mis op een T-splitsing.

De bus kwam uit een bocht en schoot op de T-splitsing rechtdoor. Via een aarden wal van een meter hoog belandde de bus in het water. Drugs

De bus bleef enige tijd drijven. Daardoor kon de bestuurder via het raam op het dak van de bus klimmen. Toen de bus richting de zijkant dreef, lukte het de bestuurder op het droge te komen. Hij was niet gewond.

Ondanks dat er op de weg en in het gras flinke remsporen te zien waren, gaf de bestuurder aan dat de remmen van de bestelbus niet goed zouden werken. Bij de man werd een drugstest afgenomen. Hij bleek onder invloed en werd daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Telefoon

Ook zou de bestuurder rond het tijdstip waarop het ongeluk plaatsvond aan het bellen geweest zijn. Maar de telefoon bevond zich volgens de man wel in een houder. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de bestelbus uit het water te halen. Ook in Eindhoven raak

Vorig weekend schoot in Eindhoven ook al een elektrische auto het kanaal in. Ook die bestuurder reed rechtdoor op een T-splitsing. Ook deze bestuurder kwam met de schrik vrij en werd aangehouden omdat hij onder invloed bleek te rijden.

Lees ook Dollemansrit door de stad eindig in het kanaal, bestuurder was dronken

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.