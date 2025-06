Jordy Graat en Christel de Laat stoppen met hun wekelijkse radioprogramma 'Graat& De Laat' op Omroep Brabant. Dat hebben de presentatoren zaterdag aan het begin van hun uitzending bekendgemaakt. Volgende week is de laatste show, maar als het aan Graat en De Laat ligt, is het afscheid niet definitief. "Het is wat het is."

Ze liet toen ook weten haar weekenden anders te willen indelen. "Ik wil gewoon meer tijd voor mijn gezin en mijn kleinkind. Door alle theatershows is het ook al heel druk. Ik moet gewoon keuzes maken", zei ze in het radioprogramma.

"De tranen kloppen tegen mijn huig", vertelde Christel zaterdagmiddag. "Maar het is wat het is." Ze kondigde een paar weken geleden al aan dat ze ging stoppen met het presenteren tijdens carnaval bij Omroep Brabant.

De afgelopen weken is er gekeken of de radioshow op een andere dag kon worden gemaakt. "Helaas moeten we concluderen dat we het niet gedraaid krijgen", vertelt chef radio Maarten Kortlever. "De tijdstippen waarop Jordy en Christel kunnen, passen ons niet, en andersom passen de tijden van Omroep Brabant niet bij hen. Tot teleurstelling van iedereen, maar het is wat het nu is."

Met de bus naar Italië

'Graat& De Laat' begon zes jaar geleden als radioshow, die ook op tv werd uitgezonden. In de loop der jaren kreeg het programma een grote schare fans. Jordy nam in 2023 een touringcar vol luisteraars mee naar een camping in Italië, waar Christel op vakantie was. Ze vierden daar met z'n allen de 250e uitzending van 'Graat& De Laat'.

Jordy en Christel zouden sowieso al een grote zomerstop hebben gehad. Als het aan de twee ligt, is het afscheid niet definitief, al zijn er nu nog geen concrete plannen. "Daar gaan we op broeden", vertellen ze in koor. Volgende week zaterdag is 'Graat& De Laat' voor het laatst te horen tussen twaalf en twee uur 's middags.

Jordy Graat blijft doordeweeks te horen met het ochtendprogramma 'KEIgoeiemorgen!' op Omroep Brabant.