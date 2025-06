Net echt: politieagenten beschoten, zwemmers onwel en drugs gevonden

Het lijkt zaterdag net een slotscene van een spannende serie over een drugsbende bij de Galderse Meren in Breda. Een smokkelende bende die schiet op de politie, een grote drugsdumping in het meer en zwemmers die onwel raken. Wie niet heeft gehoord van de oefening zal raar hebben opgekeken. De hele dag oefent de politie, de handhaving, de reddingsbrigade en de brandweer met een aantal uitbundige scenario's.

Een groep duikers daalt af naar de bodem van het meer, er is drugs gevonden die de grens over gesmokkeld is vanuit België. Maar wanneer de duikers boven komen wacht er een onaangename verassing. Een drugsbende lost schoten, losse flodders, op de drie duikers.

Het krioelt van de hulpverleners in Breda. Op het programma staan twee oefeningen met een scenario dat niet zou misstaan in een bloedstollende crimi-thriller. Zelfs een paar omstanders moeten het ontgelden bij de vluchtpoging van de criminelen. Een vrouw schreeuwt het uit van de pijn en een van de geraakte duikers verdrinkt bijna.

Ondanks de ernst van de foto maakt het slachtoffer het uitstekend (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

De oefening is in samenwerking tussen verschillende hulpinstanties, zoals de politie, toezicht en handhaving, de brandweer en de reddingsbrigade. Maar ook beveiligingsbedrijf Scorpions en de GGD doen mee. Terwijl de gewelddadige ontsnappingspoging van de drugsbende nog maar net voorbij is, staat de volgende oefening al op het programma. Zo is er een aantal mensen in aanraking gekomen met een onbekende stof, waarschijnlijk van XTC-afval. De jonge zwemmers worden ziek, hun oksels en liezen branden. Ze krijgen blaren door de onbekende stoffen. Alsof dat nog niet genoeg is, gaat ook een groep drug gebruikende jongeren zich met de reddingsactie bemoeien. Er deden meer dan honderd hulpverleners mee aan de oefening.