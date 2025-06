Valse melding van aanslagplannen in de trein, melder aangehouden

Een man is aangehouden omdat hij een valse melding heeft gedaan van mannen met aanslagplannen in de trein. Het station van Den Bosch, waar de trein naar op weg was, werd hierdoor afgesloten. Er cirkelde een politiehelikopter boven de wijk Paleiskwartier en passagiers werden gecontroleerd.

De melder zat in een trein die onderweg was naar Den Bosch. Daar zou hij iets hebben opgevangen van drie medepassagiers, die hij over een aanslag hoorde praten. Hij belde de politie.